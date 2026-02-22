El consejo de José Ortega Cano a Gloria Camila por su cumpleaños: "Con 30 años es mejor estar sola"
La hija de Rocío Jurado celebra junto a su familia y sin rastro de Álvaro García y Manuel Cortés
EP
Ni Álvaro García, ni Manuel Cortés, sin duda el hombre de la vida de Gloria Camila es su padre, José Ortega Cano. Ya lo ha dice ella siempre que tiene ocasión, lo demuestra cuando puede ya sea en un acto social, en sus redes y por supuesto en su día a día con los suyos, y es algo recíproco. El diestro es su pilar, el bastón en el que sujetarse cuando las cosas se tuercen, es quien siempre está y en la celebración de su 30 cumpleaños no iba a ser menos.
José Ortega Cano ha hecho acto de presencia en el restaurante donde su hija ha decidido soplar las velas, y lo ha hecho acompañado de su hijo mayor, José Fernando. A su llegada el diestro se ha deshecho en halagos con la niña de sus ojos de la que ha dicho que es "una chica estupenda" y que "se merece que le demos un evento bonito". Para Ortega, Gloria es como si siguiera siendo pequeña, amor de padre lo llaman y él mismo parece que no se lo cree: "30, ya es una señorita", dice riendo.
Y afirma con orgullo cómo ve a la mujer en la que se ha convertido: "La veo muy ordenada, muy metida en lo que hay que hacer, centrada, a gusto, disfrutar de la vida, con su trabajo, con sus cosas". Pero es preguntarle por la vida sentimental y a Ortega Cano le sale el 'suegro de libro' que todo padre protector lleva dentro: "Creo que con 30 años es mejor estar solo que no acompañado". Después de los últimos acontecimientos que ha vivido su hija, con Álvaro García y Manuel Cortés en el horizonte, no es de extrañar que el padre de Gloria Camila opte porque su hija siga soltera.
