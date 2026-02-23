Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del HuernaTramitación de la dependenciaNeonazis GijónCarreras Galbán
instagramlinkedin

Sevilla

Dimite el alcalde de La Algaba tras la denuncia por un supuesto acoso sexual a un menor

Diego Agüera ha dejado su cargo como primer edil y como secretario general de la agrupación socialista para centrarse en su defensa

Diego Manuel Agüera

Diego Manuel Agüera / PSOE

Antonio Muñoz

Sevilla

El alcalde socialista de La Algaba, Diego Manuel Agüera, ha dimitido tras verse envuelto en una denuncia por un supuesto acoso sexual a un menor de la localidad, alumno de la Escuela Municipal de Tauromaquía. La denuncia se registró a través del canal de comunicación interno del partido y de forma inicial fue rechazada tanto por el regidor como por el gobierno municipal. Este lunes ha formalizado su dimisión como alcalde y como secretario general de la agrupación de La Algaba. Según fuentes consultadas ha sido una decisión personal para afrontar su defensa.

Diego Manuel Agüera habría sido denunciado por acosar sexualmente a un menor de edad del municipio, en concreto a un joven alumno de la Escuela Municipal de Tauromaquia. Según la información publicada por El Mundo, el regidor supuestamente se insinuó al menor, le solicitó información sexual explícita e, incluso, le habría propuesto un encuentro, aunque no llegó a producirse.

Según la información publicada, la denuncia fue recibida en el PSOE el pasado 13 de enero y en ella se habla expresamente de "ciberacoso y hostigamiento sexual", para lo que se presentaría como pruebas una serie de capturas de conversaciones mantenidas entre el alcalde y el menor a través de la red social Instagram, de la que ambos son usuarios.

Denuncia en el seno de la agrupación de tauromaquia

En declaraciones a El Correo de Andalucía, Manuel Carbonell, director de la escuela taurina de La Algaba, ha calificado los hechos como “un caso gravísimo” y ha querido marcar distancias con cualquier vinculación institucional.

Carbonell ha aclarado que la escuela taurina municipal creada el pasado año por el alcalde no llegó a consolidarse. “Hay que dejar claro que la escuela taurina municipal de La Algaba que creó el alcalde el pasado año no consiguió ningún alumno porque pretendía cobrar 300 euros al año”, explica.

Según su versión, fueron los propios padres y alumnos quienes decidieron continuar la actividad al margen de esa iniciativa municipal. “Los padres y alumnos hablaron conmigo y me transmitieron que querían seguir entrenando”, señala. En la actualidad, los entrenamientos se desarrollan de forma independiente. “Estamos entrenando en una pista de fútbol sala del pueblo. Estamos inscritos como Asociación de Escuela Taurina de La Algaba y estamos tramitando con la Junta todo el papeleo para seguir con normalidad”, añade.

Noticias relacionadas y más

Carbonell subraya que actualmente cuentan con 15 alumnos, varios de ellos con compromisos en el calendario taurino, como novilladas en Canal Sur o en Villaseca de la Sagra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  2. Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
  3. Los vecinos de La Corredoria reclaman sanciones para aquellos adjudicatarios que abandonen los huertos urbanos
  4. La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
  5. Gonzalo Somolinos y Ana García-Gayoso reúnen a la sociedad asturiana y madrileña en Oviedo su décimo aniversario de boda
  6. Una marea de color para un Carnaval desbordante: así fue el desfile por las calles de Oviedo
  7. Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
  8. Gijón despide al gruista fallecido en el fatal accidente de la avenida Constitución: 'David siempre tenía una sonrisa

Vox Oviedo exige inspecciones urgentes para investigar la legalidad de las obras ejecutadas en Kuivi Almacenes

Vox Oviedo exige inspecciones urgentes para investigar la legalidad de las obras ejecutadas en Kuivi Almacenes

Gijón presenta "La tienda del futuro" para llevar la inteligencia artificial al pequeño comercio y conseguir más ventas con menos carga

Gijón presenta "La tienda del futuro" para llevar la inteligencia artificial al pequeño comercio y conseguir más ventas con menos carga

Montero cree que el PP critica la desclasificación de los papeles del 23F por “miedo” a que se conozca su comportamiento

Dos exrectores, en el coloquio de Amigos de Mieres sobre la llegada de la Universidad privada a Asturias

Dos exrectores, en el coloquio de Amigos de Mieres sobre la llegada de la Universidad privada a Asturias

El monasterio de Cornellana vuelve a colgar el cartel de "completo" en sus visitas guiadas de febrero

El monasterio de Cornellana vuelve a colgar el cartel de "completo" en sus visitas guiadas de febrero

Asturias es la comunidad donde más subieron los precios de alquiler de los garajes en 2025

Asturias es la comunidad donde más subieron los precios de alquiler de los garajes en 2025
Tracking Pixel Contents