El hallazgo de una fosa común desvela una brutal matanza de mujeres y niños ocurrida hace 2.800 años en la Europa prehistórica

Las guerras no son siempre el enfrentamiento directo entre dos ejércitos enemigos sino que, en muchas ocasiones, son un cruel instrumento para desarticular comunidades, quebrar redes familiares y sembrar un recuerdo doloroso en la memoria de un pueblo. El hallazgo de una fosa común prehistórica en la localidad serbia de Gomolava desvela la existencia de una matanza inédita de mujeres y niños ocurrida hace unos 2.800 años. Según afirman los investigadores, este cruel suceso no fue fruto de un conflicto convencional entre las sociedades de la edad de Hierro. "Fue un episodio deliberado de violencia selectiva diseñado para desmantelar estructuras sociales y ejercer control sobre la extensa región", resumen los expertos en un artículo publicado este lunes en la revista 'Nature Human Behaviour', en el que se desvela la historia de este cruel suceso "hasta ahora no documentado en la Europa prehistórica".

El trabajo, liderado por expertos de las universidades de Edimburgo, Copenhague y Dublín, se basa en el análisis de los restos óseos de al menos 77 personas enterradas en una fosa común prehistórica situada en el norte de Serbia y de los objetos con los que fueron sepultados. Según relata el equipo liderado por la arqueóloga Linda Fibiger, todos los huesos fueron analizados mediante técnicas bioarqueológicas, biomoleculares y genéticas para entender, por un lado, a quién pertenecieron los huesos y, por el otro, la causa más probable de su muerte. Estos datos se compararon posteriormente con el de otras fosas comunes de la misma época para entender los hallazgos en su contexto. Y fue ahí cuando, tras un minucioso análisis, los científicos se dieron cuenta que habían encontrado los restos de una matanza sin parangón en la Europa de la Edad de Hierro.

El análisis desveló que la mayoría de las personas enterradas en la fosa común serbia eran mujeres (71%) y niños (66%) y que, a diferencia de otros enterramientos comunes, entre los muertos apenas habían hombres adultos. En tota se reportan al menos 23 niñas menores de 12 años y 14 niños de la misma edad entre los fallecidos. El estudio demostró además que una parte significativa de las víctimas presentaba signos inequívocos de "lesiones consistentes con violencia letal" como, por ejemplo, traumatismos contundentes en el cráneo, muchos de ellos localizados en la parte posterior o superior de la cabeza. También se documentaron heridas defensivas en brazos y hombros, así como impactos compatibles con proyectiles como flechas o lanzas. Este patrón, afirman los expertos, sugiere episodios de ataque directo, posibles intentos de huida y, en algunos casos, hasta de intentos de resistencia antes de sucumbir en la lucha.

Los arqueólogos sostienen que esta matanza no fue un estallido puntual de violencia sino un acto organizado con una intencionalidad estratégica clara. La selección mayoritaria de mujeres y niños apunta a un intento deliberado de quebrar redes familiares y alianzas sociales que articulaban el territorio. Esta interpretación cobra aún más fuerza al constatar que la mayoría de las víctimas no estaban estrechamente emparentadas y procedían de distintos puntos de la región, lo que sugiere que quienes perpetuaron esta matanza dirigieron su ataque hacia las mujeres y niños de varias comunidades cercanas. Además, la disposición de los cuerpos, acompañados de ofrendas de cerámica, adornos de bronce y restos de animales, evidencia que se trató de un acto cargado de simbolismo, pensado para marcar un lugar de memoria y transmitir un mensaje de dominio a largo plazo.

Este hallazgo, afirman los expertos, abre una nueva ventana sobre el estudio de las guerras en la prehistoria. Hasta ahora, los académicos habían interpretado que la violencia en las sociedades arcaicas se daba en el marco de enfrentamientos entre grupos rivales o en episodios de saqueo y represalia. Pero la historia desvelada en la fosa común de Gomolava sugiere, en ocasiones, la violencia era utilizada como herramienta consciente de reorganización social. En este sentido, los autores de este análisis defienden que las matanzas contra mujeres y jóvenes eran un instrumento para debilitar la estructura misma que sostenía a varias comunidades. Porque al fin y al cabo, atacando a estos individuos también se ponía en riesgo a quienes garantizaban la continuidad demográfica, las alianzas matrimoniales, la transmisión de conocimientos y buena parte de la producción cotidiana. Y esto, lejos de ser una decisión impulsiva o indiscriminada, "podía responder a cálculos políticos y sociales sofisticados" hasta ahora no documentados en la Europa prehistórica.