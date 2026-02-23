En Santo Domingo-Caudilla
Hallan una bomba de la aviación alemana en el patio de una vivienda de Toledo
El artefacto explosivo mide 38 centímetros y tiene aletas en su parte trasera
EFE
Agentes del grupo de especialistas en desactivación de explosivos (Gedex) de la Guardia Civil han recogido este lunes una bomba de aviación alemana, de la época de la Guerra Civil, que ha sido hallada semienterrada en el patio de una vivienda del municipio de Santo Domingo-Caudilla (Toledo).
Tras recoger el artefacto, los agentes del Gedex lo han trasladado a un lugar para explosionarlo aunque en un principio iba a ser en Ocaña (Toledo), según ha informado la Guardia Civil.
Fuentes del instituto armado han explicado a EFE que el artefacto fue encontrado a las 20:00 horas de este domingo, semienterrado en el patio de una casa, por el propietario de la vivienda, que está ubicada en la calle Pancique de Santo Domingo-Caudilla, una pedanía del municipio toledano de Val de Santo Domingo.
El artefacto explosivo es una bomba de aviación alemana de la época de la Guerra Civil española, que mide 38 centímetros y tiene aletas en su parte trasera.
- Aviso a piragüistas y empresas de descenso en canoa: habrá limitaciones a la navegación en el río Sella durante tres meses
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el organizador plegable para cubiertos y palas de cocinas en el cajón: adiós a las bandejas con separación
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- León se moviliza para forzar la expropiación del Puerto Pinos, medida que dejaría sin pastos a casi 1.500 reses de Mieres
- LaLiga anuncia que interpondrá un recurso contra la RFEF tras la resolución del Juez Único sobre el aplazamiento del partido del Oviedo en Vallecas
- La bailoterapia de Amador Valdés triunfa en La Corredoria
- La RFEF niega al Real Oviedo los tres puntos de Vallecas: el partido se considera 'no celebrado
- Ventanas deterioradas que precisan un cambio “urgente”, humedades y goteras, entre las deficiencias detectadas en cinco centros educativos de Oviedo