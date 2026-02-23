Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Santo Domingo-Caudilla

Hallan una bomba de la aviación alemana en el patio de una vivienda de Toledo

El artefacto explosivo mide 38 centímetros y tiene aletas en su parte trasera

Una imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil.

Una imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. / EP

EFE

Toledo

Agentes del grupo de especialistas en desactivación de explosivos (Gedex) de la Guardia Civil han recogido este lunes una bomba de aviación alemana, de la época de la Guerra Civil, que ha sido hallada semienterrada en el patio de una vivienda del municipio de Santo Domingo-Caudilla (Toledo).

Tras recoger el artefacto, los agentes del Gedex lo han trasladado a un lugar para explosionarlo aunque en un principio iba a ser en Ocaña (Toledo), según ha informado la Guardia Civil.

Fuentes del instituto armado han explicado a EFE que el artefacto fue encontrado a las 20:00 horas de este domingo, semienterrado en el patio de una casa, por el propietario de la vivienda, que está ubicada en la calle Pancique de Santo Domingo-Caudilla, una pedanía del municipio toledano de Val de Santo Domingo.

El artefacto explosivo es una bomba de aviación alemana de la época de la Guerra Civil española, que mide 38 centímetros y tiene aletas en su parte trasera.

