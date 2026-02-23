RUPTURA EN LA IGLESIA
Dos de las monjas cismáticas de Belorado se retractan del Manifiesto de ruptura y vuelven a la Iglesia
Las siete ex religiosas que mantienen el conflicto abierto con la Iglesia se niegan a abandonar el convento y dicen estar "unidas y fuertes ante la adversidad"
Dos ex monjas de Belorado, sor Adriana y Sor Paz, han decidido regresar a la Iglesia tras retractarse del Manifiesto de ruptura del 8 de mayo 2024. Ambas hermanas abandonaron la comunidad en agosto y octubre de 2024, respectivamente.
La decisión de las ex religiosas se ha comunicado pocos días antes del desahucio del monasterio de Belorado, previsto para el 12 de marzo de 2026.
Las siete monjas que mantienen el conflicto abierto con la Iglesia y se niegan a abandonar el convento, "siguen unidas y fuertes ante la adversidad", ha preciado el portavoz de las ex religiosas, Francisco Canals.
Lo cierto es que, recientemente, las monjas cismáticas de Belorado, acorraladas por el desahucio ratificado por la Audiencia Provincial de Burgos, pidieron ayuda para no abandonar su "vocación" y lanzaron un “plan de expansión de monasterios” a través de la campaña Queremosunconvento.com. La iniciativa pretendía "conectar con la solidaridad de los españoles", según explicó Canals.
"La Iglesia no podrá desmantelar su comunidad: ellas permanecerán firmes ante cualquier adversidad", señaló su jefe de prensa, que destacó el "carisma, valentía y energía" de las ex religiosas. "Su comunidad trasciende los muros del convento. Incluso si son expulsadas de Belorado, su vínculo permanecerá intacto, pues son religiosas sólidas, coherentes y profundamente comprometidas con su fe y vocación".
"Con esta iniciativa buscan establecerse en algún lugar de la España vaciada, donde abundan centenares de construcciones, fincas rústicas e incluso conventos abandonados, para continuar con su tradición de casi 700 años", dijo Canals, que informó que las ex religiosas "atraviesan uno de los momentos más difíciles y dramáticos de su historia" y "necesitan" un lugar donde vivir y" seguir desarrollando su vocación religiosa: una casa, un antiguo convento o cualquier espacio que pueda transformarse en un nuevo hogar comunitario".
