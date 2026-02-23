Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del HuernaTramitación de la dependenciaNeonazis GijónCarreras Galbán
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del lunes 23 de febrero de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 23 de febrero de 2026, ha estado formada por los números 39, 16, 04, 45, 37 y 12. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 9. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 5580403, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviso a piragüistas y empresas de descenso en canoa: habrá limitaciones a la navegación en el río Sella durante tres meses
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el organizador plegable para cubiertos y palas de cocinas en el cajón: adiós a las bandejas con separación
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la aspiradora 2 en 1 con la que podrás limpiar toda la casa
  4. Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
  5. León se moviliza para forzar la expropiación del Puerto Pinos, medida que dejaría sin pastos a casi 1.500 reses de Mieres
  6. LaLiga anuncia que interpondrá un recurso contra la RFEF tras la resolución del Juez Único sobre el aplazamiento del partido del Oviedo en Vallecas
  7. La bailoterapia de Amador Valdés triunfa en La Corredoria
  8. La RFEF niega al Real Oviedo los tres puntos de Vallecas: el partido se considera 'no celebrado

El Llano revive la esencia de Tino Casal con la proyección del tributo “Bailar hasta morir v7.5”

El Llano revive la esencia de Tino Casal con la proyección del tributo “Bailar hasta morir v7.5”

Una de las monjas excomulgadas de Belorado quiere reabrir con su familia el restaurante de Arriondas

Una de las monjas excomulgadas de Belorado quiere reabrir con su familia el restaurante de Arriondas

En marcha la primera ley integral de Vivienda de Asturias: del "blindaje" de la red pública a los "peros" de los empresarios por "generar falsas expectativas"

En marcha la primera ley integral de Vivienda de Asturias: del "blindaje" de la red pública a los "peros" de los empresarios por "generar falsas expectativas"

Barbón y Cepi, al alimón

Promesa constitucional incumplida: democracia en el trabajo

Sobre el lenguaje de los políticos

Dejen de jugar con la vivienda, por favor

Renault y la nueva industria

Tracking Pixel Contents