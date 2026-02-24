Una enorme lengua de polvo sahariano atravesará España en las próximas horas y se extenderá hasta Suecia

Una enorme lengua de polvo sahariano se ha desprendido desde el norte de África y, según apuntan los pronósticos, en las próximas horas atravesará España y viajará hasta como mínimo Estocolmo. Los modelos apuntan a que este fenómeno será especialmente intenso en Canarias aunque también se hará sentir en Andalucía, Extremadura, Madrid y Euskadi. En todos estos puntos, se espera que entre el miércoles y el viernes la llegada de la calima provoque un empeoramiento de la calidad del aire debido a la acumulación de partículas finas en la atmósfera. Por ahora, todo apunta a que este fenómeno no alcanzará el Mediterráneo y esquivará por completo Catalunya.

La llegada de grandes masas de polvo sahariano a la Península Ibérica no es un fenómeno nuevo. De hecho, este fenómeno suele repetirse varias veces al año, sobre todo durante los meses estivales. Y su magnitud y recorrido depende de varios factores relacionados con la circulación atmosférica. En este caso, según relatan los meteorólogos de la plataforma Meteored, en este caso la masa de aire quedará atrapada entre dos dorsales y eso favorecerá su elongamiento (es decir, la característica forma alargada) sobre el territorio peninsular y buena parte del continente europeo.

En España, este fenómeno se hará sentir en buena parte del oeste y el centro peninsular y solo esquivará la franja mediterránea. Pero más allá de nuestras fronteras, lo más sorprendete de este episodio será su extensión a escala europea. "Lo más llamativo de esta irrupción de polvo en suspensión será que debido al intenso flujo del sur alcanzará lugares en los que no es tan frecuente su visita", afirman desde Meteored, que vaticinan que este fenómeno llegará a Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y finalmente hasta el entorno de Estocolmo, en Suecia. Según apuntan algunos modelos, podría incluso hacerse sentir en partes de Rusia.

Contaminación del aire

Según apuntan los pronósticos del 'Barcelona Dust Regional Center', durante este episodio la concentración de partículas finas en la atmósfera podrá superar los umbrales de contaminación que establecen entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los expertos afirman que la irrupción de calima puede provocar desde un aumento de los problemas respiratorios y cardiovasculares hasta un aumento de los ingresos por alergias. Por eso mismo, ante estos episodios de alta contaminación, las autoridades sanitarias recomiendan a los pacientes más vulnerables y con enfermedades crónicas que tomen precauciones para limitar su exposición al aire contaminado.

En esta ocasión, la irrupción de esta gran masa de aire sahariano también podría producir varios episodios de lluvia de barro en algunas partes de España, donde se espera que a partir del miércoles podrían darse episodios de lluvias dispersas. Este fenómeno se caracteriza por el color rojizo que adquieren las gotas del agua mezcladas con polvo sahariano al caer. Los modelos indican que estas lluvias de barro podría darse en los próximos días en partes de la costa cantábrica y en puntos del norte peninsular cuando el polvo sahariano coincida con la inestabilidad atmosférica.