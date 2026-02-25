El Teide acumula tantos enjambres en dos semanas como en los últimos nueve años

Las entrañas del Teide se remueven sin parar. Las estaciones de vigilancia sísmica de Tenerife han registrado una nueva serie de terremotos, la sexta en lo que va de mes. Esto significa que el Teide acumula ya tantos enjambres en dos semanas como los que ha registrado en los últimos nueve años. Una actividad sin fin que parece presagiar que la isla está entrando en una suerte de "nueva normalidad" donde estos microterremotos pasarán a formar parte de su realidad.

El último enjambre en la isla comenzó en la tarde del pasado martes. Sobre las 18:00 horas, y apenas diez horas después de que el enjambre que le precedió se apagara, las entrañas de Las Cañadas del Teide reactivaron sus vibraciones, aunque en esta ocasión la energía que está emitiendo es muy baja.

En esta ocasión, la red sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado 1.052 eventos sísmicos a través del nuevo método automático puesto en funcionamiento esta semana. Sin embargo, podrían ser muchos más. No en vano, debido a su baja magnitud y su interacción constante, es muy difícil llegar a detectarlos.

Las mismas características

Este enjambre tiene las mismas características que el resto de los enjambres registrados hasta el momento: se sitúan a unos 8 kilómetros de profundidad, en la zona oeste de Las Cañadas del Teide (entre Chío y Pico Viejo) y su magnitud es tan pequeña que apenas resultan perceptibles. De hecho, ninguno de estos terremotos ha sido sentido por la población.

De ahí que los investigadores no descarten que una actividad como esta pueda haberse producido previamente. "No podemos saber si hace treinta o cuarenta años se produjeron enjambres así porque no había tanta vigilancia como hoy", sentenció Itahiza Domínguez, director del IGN, hace unas semanas.

En esta área y a dicha profundidad se han producido todos los enjambres sismovolcánicos registrados en los últimos diez años, que ya ascienden a once. El primero ocurrió en octubre de 2016. Le siguió otro en 2019, dos en junio y julio de 2022, otro en noviembre de 2024 y el último en agosto de 2025.

Tan solo en este mes de febrero de 2026 se han registrado ya seis enjambres, es decir, los mismos que se habían detectado en los nueve años previos. Los enjambres registrados han ocurrido el 12 de febrero, el 16 y 17 de febrero, del 18 al 20 de febrero, del 21 al 22 de febrero de 2026 y del 23 al 24 de febrero de 2026.

Origen de los terremotos

Los científicos afirman que el origen de esta actividad tiene que ver con un movimiento de fluidos en profundidad, que bien podría ser gas o magma. En todo caso, la profundidad a la que se encuentra coincide con la base de Tenerife, donde se ha demostrado que se suele acumular magma, al igual que en el resto de islas del archipiélago.

Los investigadores de Involcan defienden que el magma acumulado bajo la isla puede estar emitiendo ciertos gases a la superficie que se están acumulando en el sistema hidrotermal. En este sentido, el aumento de presión debido a los gases es lo que puede estar detrás tanto de los terremotos que se vienen registrando desde 2016, como de la deformación (que ya es de dos centímetros) y el aumento de emisión de dióxido de carbono, dos indicadores detectados desde 2023.

Los científicos están de acuerdo en que, además de tener un origen volcánico, los movimientos no tienen relación con una intrusión magmática hacia la superficie.

Por esta razón, no contemplan que, en principio, estos indicadores tengan relación con la ocurrencia de una erupción a medio o corto plazo, es decir, en el plazo de días o meses. No obstante, los científicos siempre dejan la puerta abierta porque realmente es imposible saber a ciencia cierta si mañana pueden comenzar otras señales mucho más claras de que vaya a ocurrir erupción

El Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico (Pevolca) se volverá a reunir este viernes para que los científicos informen a las autoridades sobre cómo va evolucionando la actividad volcánica en la isla. Pese a este mayor movimiento interno, las probabilidades de que conduzcan a una erupción a medio o corto plazo son iguales que a principios de año: muy bajas.

Para que se produzca una modificación de esta situación, los científicos esperan que se produzcan terremotos de mayor magnitud (al menos de 2) que sean sentidos por la población, así como cambios más relevantes en la deformación del terreno y la emisión de gases.