Procesan al ex número dos del PSOE andaluz y a un exconsejero por los cursos de formación

Un juzgado de Sevilla ha procesado, como paso previo a la apertura de juicio oral, al exvicesecretario general del PSOE de Andalucía Rafael Velasco y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández junto a otros ocho acusados en una pieza separada de la causa de los cursos de formación.

En el auto del Tribunal de Instancia de Sevilla, Sección de Instrucción, plaza 6, al que ha tenido acceso EFE este jueves, el juez da por terminada la instrucción en la que ha investigado delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación.

El juzgado da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo de veinte días, pidan la apertura del juicio y formulen escrito de acusación, el archivo de la causa o, excepcionalmente, la práctica de nuevas diligencias.

Este procedimiento está relacionado con la presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a Formación para el Empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen Cinco SL, vinculada con Velasco.