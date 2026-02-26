Discapacidad de más de 45%
La Seguridad Social facilitará la jubilación anticipada a los enfermos de párkinson, espina bífida o con daños renales
El Ministerio dirigido por Elma Saiz reformará la lista de patologías con discapacidad acreditada que permiten anticipar el retiro hasta los 56 años
La Seguridad Social facilitará que los trabajadores enfermos de párkinson, espina bifida, enfermedades renales o lesiones medulares, entre otros, puedan jubilarse antes sin perder pensión. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha anunciado este jueves un cambio reglamentario que incluirá 11 nuevas patologías en el listado oficial de discapacidades que permiten acceder al retiro anticipado. Una medida que podría entrar en vigor a partir del segundo semestre del año y que busca beneficiar a unas 50.000 personas que actualmente están trabajando.
Actualmente, la normativa permite que las personas con una discapacidad reconocida del 45% o más puedan jubilarse antes si su dolencia se deriva de enfermedades como la parálisis cerebral, esquizofrenia, esclerosis múltiple o síndrome de Tourette, entre otros. El listado actual de discapacidades que dan derecho a la reducción de la edad de jubilación consta actualmente de 21 referencias y ahora el Ejecutivo pretende incluir 11 más. Serán las siguientes: espina bífida, amiloidosis por transtiretina variante, párkinson, distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), enfermedad de Huntington, enfermedad renal crónica estadio 5, esclerosis sistémica, lesión medular, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica y parálisis supranuclear progresiva.
"Es una medida de justicia con miles de personas que padecen enfermedades de gravedad que les condicionan enormemente su día a día y que, por ello, necesitan anticipar su edad de jubilación para equipararse al resto de los trabajadores. Era algo con lo que el Gobierno estaba comprometido y que viene a atender una demanda de este colectivo", ha declarado la ministra Elma Saiz, tras reunirse con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Cuando el Gobierno actualice el anexo del real decreto, los trabajadores con discapacidad vinculada a estas patologías podrán jubilarse de forma anticipada a partir de los 56 años sin perder dinero en la pensión. Para ello deberán estar en alta de la Seguridad Social en el momento de solicitar su retiro y acreditar al menos 15 años cotizados, con un mínimo de cinco años afectados por alguna de estas enfermedades y con un grado de discapacidad igual o superior al 45%. Además, el tiempo de adelanto de la jubilación contará como cotizado para calcular el porcentaje que se aplica a la base reguladora, de la que sale la cuantía final de la pensión.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
- Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- El alpinista Juanito Oiarzabal carga en Mieres contra la 'masificación' de las grandes cimas del planeta: 'Ahora mismo el Himalaya está totalmente corrompido; es un negocio
- Asturias estrenará dos nuevos grados universitarios para el curso 2026-2027: uno en la pública y otro en la Padre Ossó