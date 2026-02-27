Base del MIR
El 99,19% de los aspirantes a Formación Sanitaria Especializada han aprobado el examen
Las pruebas celebradas el pasado 24 de enero las pasaron un total de 30.416 personas, de las que el 74,03%, son mujeres
En total se ofertan 12.366 plazas
El 99,19% de las personas que se presentaron a las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada han superado el examen, según ha anunciado este viernes el Ministerio de Sanidad. Son un total de 30.170 aspirantes que han superado las pruebas según la relación provisional de resultados. Los resultados definitivos, sin embargo, se prevé que estén disponibles a finales del mes de marzo.
Según el comunicado de Sanidad, las pruebas celebradas el pasado 24 de enero las pasaron un total de 30.416 personas, de las que el 74,03%, son mujeres. En total se ofertan 12.366 plazas.
La especialidad de Enfermería ha sido la que más personas han aprobado, con 8.741 aptos para un total de 2.279 plazas disponibles. Y la persona que ha obtenido la mejor nota para Medicina procede de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), del campus de Reus.
Con los datos aportados por Sanidad, en Biología, de 1.126 solicitantes, han sido admitidos 1.119 (27 personas han quedado fuera) para 83 plazas; en Enfermería, de 8.753 solicitantes, se ha admitido a 8.741 que se repartirán 2.279 plazas; en Farmacia, de 1.293 se ha admitido a 1.292 para 362 plazas; en Medicina, de 15.283 solicitantes se ha admitido a 15.082 para 9.276 plazas; en Psicología, de 3.355 solicitantes se ha admitido a 3.335 para 280 plazas; en Química, de 253 se ha admitido a 252 para 29 plazas y, en Física, de 353 a 349 para 57 plazas.
