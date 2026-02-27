RUPTURA EN LA IGLESIA
Las monjas cismáticas de Belorado estudian irse a Francia o Nueva York: "Si somos tan malas aquí, consideraremos marcharnos al extranjero"
Las ex religiosas aseguran que ha recibido más de 30 ofrecimientos para instalarse en otras provincias o en otros países gracias a la campaña 'queremosunconvento.com'
A solo 14 días de uno de los desahucios más mediáticos de la historia de España, las monjas cismáticas de Belorado han recibido más de una treintena de ofertas a través de la campaña Queremosunconvento.com. Las ex religiosos reconocen que reubicarse "lleva un tiempo y aún no se ha encontrado una solución definitiva ya que", según explican, "sería necesario contar con un margen de tiempo judicial más amplio".
En muchos casos, tal y como señala su jefe de prensa, Francisco Canals, las propuestas recibidas corresponden a espacios que "no reúnen condiciones de habitabilidad, están pendientes de reformas o incluso se trata de conventos bajo el control de la Iglesia conciliar, donde no resulta difícil imaginar que podrían ser vetadas".
Entre las numerosas iniciativas figuran ofertas de fincas rústicas, casonas y espacios ubicados en la España vaciada. Sin embargo, muchas de ellas "requieren reformas que las monjas no pueden afrontar debido a la falta de recursos económicos". Según explica su portavoz, han llegado propuestas desde Bilbao, Teruel, el País Vasco, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Valencia o Andalucía, así como ofrecimientos de espacios vinculados a empresas mineras, inmuebles desatendidos en zonas despobladas, residencias de mayores e incluso habitaciones en domicilios particulares.
"Continuar la vida comunitaria"
De acuerdo a las ex religiosas, también han recibido ofrecimientos de viviendas o espacios en el extranjero, especialmente en Francia, Bélgica, Portugal y Nueva York. Estas propuestas se han gestionado por teléfono, correo electrónico o videollamadas, "y están siendo valoradas como posibles alternativas", según su portavoz, que añade: "De concretarse alguna de ellas, las monjas pasarían a residir fuera de España, donde continuarían su vida comunitaria y su labor, aunque ello implicaría aprender idiomas o adaptarse a nuevos entornos culturales".
Las monjas subrayan que en España "se sienten poco valoradas y, en ocasiones, incluso maltratadas, en un proceso de criminalización sin precedentes". "Si somos tan malas en España, debemos considerar la opción de marcharnos al extranjero", aseguran, recordando la profunda repercusión y el apoyo recibidos a través de la campaña QueremosUnConvento.com
Suscríbete para seguir leyendo
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
- Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo
- Suceso en Allande: detenido un vecino por intentar matar a puñaladas al hermano de su expareja
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
- Incendio en Avilés: desalojan un edificio de madrugada por un fuego desatado en una mueblería abandonada