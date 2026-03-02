Tragedia ferroviaria
Las cajas negras de los trenes accidentados en Adamuz se abrirán este jueves en Madrid
El Tribunal de Instancia de Montoro autoriza el volcado de información en las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, en el Ministerio de Transportes
Pilar Cobos
El volcado de información de las cajas negras (registradores únicos) de los trenes Iryo y Alvia siniestrados el 18 de enero pasado en Adamuz se desarrollará finalmente este jueves, 5 de marzo, en las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en Madrid.
Así lo ha autorizado el Tribunal de Instancia de Montoro, cuya plaza 2 de la sección Civil y de Instrucción dirige la investigación de las causas de la catástrofe. Esta prueba se llevará a cabo en el Ministerio de Transportes, donde tiene su sede la CIAF y donde ya se encuentran estos equipos.
En concreto, la jueza ha autorizado el acceso, extracción y análisis del contenido de los registradores, y también el acceso a los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo, cuyos últimos coches descarrilaron y chocaron con el Alvia que circulaba en sentido contrario.
La apertura de las cajas negras se efectuará por la empresa fabricante de los equipos, en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantarán acta del procedimiento. Entre otras medidas, la jueza establece que se obtendrán evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos.
La Policía Judicial podrá conservar una copia en su poder para continuar desarrollando diligencias de investigación y deberá entregar otra copia "de forma inmediata" al juzgado. Esta quedará bajo custodia de la letrada de la Administración de Justicia. En esta línea, la prueba se efectuará, asimismo, en presencia del LAJ.
