Pasando revista en rosa
Así es el pisazo de Ágatha Ruiz de la Prada, “mujer mayor y pija”
Lolita, en busca del amor
Lolita busca el amor. Más bien “está abierta al amor”. Lo proclama en la portada de “Lecturas”, que la entrevista en esta etapa que califican del “renacer” de la cantante. Los Goya saltan a las primeras planas en este quiosco rosa que llega con poca chicha y mucho enlatado. En “Lecturas” completan con Luis Tosar, que explica que empezó su carrera de actor como payaso en fiestas infantiles; con la emoción de Alba Flores al recoger su premio en la gala; y con una selección de los modelos que se vieron en la gala.
“Hola” entra en la nueva casa de Ágatha Ruiz de la Prada. No le falta, por supuesto, el color. Y tampoco el espacio: cinco salones. El piso, en la zona más exclusiva de Madrid, dice su propietaria que es para una señora de su edad, “mayor y pija”. Belén Rueda se cuela en la foto para ilustrar la pieza de los Goya y Paco Arango posa con las hermanas Herrera en su cumpleaños.
“Semana” se va a Portugal a otro cumpleaños: los 75 de Carmen Martínez-Bordíu. Con amigas se pudo ver a la nieta mayor y preferida (dicen) de Franco, instalada desde hace años en el país vecino. Eva González mostró toda su emoción en la gala por el Día de Andalucía, en la que fue distinguida. Sonsoles Ónega en una entrevista hecha antes del fallecimiento de su padre Fernando (este pasado martes 3 de marzo) confiesa que se dijeron cosas “dolorosas” sobre ella. Cita a ciegas para Paloma Cuevas y Luis Miguel. Y pasarela de moda para los Goya.
