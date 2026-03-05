La investigación de la tragedia ferroviaria
Concluye "sin incidencias" la apertura de las cajas negras de los trenes accidentados en Adamuz
El juzgado de Instrucción 24 delegó una comisión judicial para supervisar la apertura de las cajas negras, que podría tardar semanas en revelar la información clave del accidente
Pilar Cobos
La Guardia Civil, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y el juzgado, en colaboración con técnicos y empresas ferroviarias, han llevado a cabo este jueves "sin incidencias" la apertura de las cajas negras de los trenes Iryo y Alvia accidentados en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero pasado. Fuentes judiciales confirman que la prueba se ha desarrollado de acuerdo con lo previsto.
Según precisa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juzgado de Instrucción 24, en funciones de guardia, ha delegado una comisión judicial, presidida por un letrado de la Administración de Justicia, para que esté presente durante la práctica de la diligencia. Como se indica, también han asistido la Policía Judicial y la CIAF, que investigan el origen de la catástrofe.
Los informes de la Guardia Civil relativos a este volcado de información de los registradores detallaban que la extracción de datos sería realizada por un técnico cualificado, en colaboración con Renfe e Iryo. Además, ha sido necesario el empleo de medios técnicos específicos y los archivos extraídos deben ser leídos con un software nativo del fabricante de los dispositivos.
El volcado de información se ha desarrollado en dos partes, una con Renfe y otra, con Iryo, en dependencias de la CIAF, en el Ministerio de Transportes (Madrid). Allí se encuentran custodiados los equipos. En su autorización, la jueza instructora establecía que la Policía Judicial conservará una copia de la información para continuar desarrollando la investigación y otra copia será remitida de inmediato a la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que ha asumido el procedimiento.
Pueden pasar semanas hasta que se conozca la información de las cajas negras
Por otra parte, la Policía Judicial aludía a un contrato gestionado por la CIAF con la fabricante de los equipos (de la marca Teloc) para que asista a los investigadores tanto en la extracción de datos como en el análisis posterior. Fuentes del procedimiento auguran que podrían pasar semanas hasta que se conozca la información aportada por los registradores jurídicos de los trenes. Por el momento, este jueves no ha trascendido información sobre la obtención de datos del grabador de las cámaras de seguridad instaladas en el Iryo.
