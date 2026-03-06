Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Supervivientes desvela a la concursante sorpresa en el último momento: "Vengo a demostrar lo fuerte que puedo llegar a ser"

A pesar de las ganas que la joven, no será hasta el próximo domingo cuando comience la aventura

Los mejores momentos del estreno de 'Supervivientes'.

Los mejores momentos del estreno de 'Supervivientes'. / Telecinco.es

Roberto González

EP

Aunque parecía que el casting definitivo de esta nueva edición de 'Supervivientes' estaba cerrado, el equipo del programa ha anunciado una nueva incorporación que ha sorprendido a todos los segidores del programa, pero sobre todo a los fans de 'La Isla de las Tentaciones'. La última concursante en sumarse a esta aventura es Almudena Porras, ex concursante de 'Las Tentaciones' que compartirá esta experiencia con los concursantes que ya han comenzado el concurso.

"A las tentaciones entré creyendo que era una persona débil y aquí vengo a demostrar lo fuerte que puedo llegar a ser" reconocía la joven desde el helicóptero minutos antes de lo que parecía que iba a ser su salto. Emocionada de poder hablar de nuevo con Sandra Barneda que estaba en plató, la joven aseguraba que viene "con muchas ganas" de disfrutar del reality y mostrar su verdadera personalidad.

A pesar de las ganas que la joven, Jorje Javier Vázquez le anunciaba que no será hasta el próximo domingo cuando ella comience la aventura a la que, además, no llegará sola. Con muchas ganas de conocer todas las sopresas que nos depara esta nueva edición, Barneda ya anunciaba que este año los concursantes de repartirán en dos playas, Playa Victoria y Playa Derrota.

La faba asturiana asegura su futuro en tiempos difíciles: lucha contra el fraude, más buena publicidad, investigación y unidad

En imágenes: la gala de entrega de premios de la faba asturiana y la verdina, con escenario en Luarca, derrocha ilusión

Rebajan la condena a un conductor ebrio que fue condenado cinco veces pero al que los jueces no consideran "multireincidente"

Desactivado el protocolo anticontaminación en Gijón gracias a la lluvia

La avería de un camión genera más de 2 kilómetros de retenciones en la autopista "Y" dirección Oviedo

La avilesina Daniela Casado desafía estereotipos en el deporte como boxeadora: "Las mujeres somos fuertes y capaces"

