Supervivientes desvela a la concursante sorpresa en el último momento: "Vengo a demostrar lo fuerte que puedo llegar a ser"
A pesar de las ganas que la joven, no será hasta el próximo domingo cuando comience la aventura
Aunque parecía que el casting definitivo de esta nueva edición de 'Supervivientes' estaba cerrado, el equipo del programa ha anunciado una nueva incorporación que ha sorprendido a todos los segidores del programa, pero sobre todo a los fans de 'La Isla de las Tentaciones'. La última concursante en sumarse a esta aventura es Almudena Porras, ex concursante de 'Las Tentaciones' que compartirá esta experiencia con los concursantes que ya han comenzado el concurso.
"A las tentaciones entré creyendo que era una persona débil y aquí vengo a demostrar lo fuerte que puedo llegar a ser" reconocía la joven desde el helicóptero minutos antes de lo que parecía que iba a ser su salto. Emocionada de poder hablar de nuevo con Sandra Barneda que estaba en plató, la joven aseguraba que viene "con muchas ganas" de disfrutar del reality y mostrar su verdadera personalidad.
A pesar de las ganas que la joven, Jorje Javier Vázquez le anunciaba que no será hasta el próximo domingo cuando ella comience la aventura a la que, además, no llegará sola. Con muchas ganas de conocer todas las sopresas que nos depara esta nueva edición, Barneda ya anunciaba que este año los concursantes de repartirán en dos playas, Playa Victoria y Playa Derrota.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- La vuelta más larga del Oviedo: los azules, retenidos en Madrid por lo sucedido en el Aeropuerto de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia