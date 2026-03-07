Evento
La Velada del Año de Ibai Llanos vuelve a la Cartuja de Sevilla en 2026: será en el mes de julio
Ibai Llanos anunció la vuelta de La Velada del Año a Sevilla, concretamente al Estadio de la Cartuja, el próximo 25 de julio, tras el éxito de la edición anterior
Ramón Morales
Ibai Llanos ha anunciado este sábado que la Velada del Año 6 volverá a Sevilla tras el éxito del pasado año y será el 25 de julio a las 19.00 horas en el Estadio de la Cartuja. La presentación de la velada será este lunes 9 de marzo a las 19.00 horas hora española.
Ha sido él mismo el que a través de las redes sociales ha hecho el anuncio: "Volveremos a Sevilla, a la Cartuja, el único estadio de España que tiene capacidad para 80.000 personas y que nos deja terminar el evento a las 2-3 de la mañana".
Las facilidades que pone Sevilla para este evento han sido definitivas en la elección: "Estadios en España con 80.000 espectadores no hay muchísimos, Cam Nou está en obras todavía, en el Bernabéu hacer eventos es complicado, pero que tenga 80.000 personas de capacidad y que nos deje terminar a las 3 de la madrugada, el único lugar es Sevilla, porque la gran mayoría de estadios de España te obligan a terminar el evento a eso de las 11 y media", afirmó.
La clave, poder acabar de madrugada
"¿Por qué es importante para nosotros poder terminar de madrugada? Primero, porque el evento se ve mejor de noche, creo que es indudable. Segundo, porque para la gente que nos ve desde Latinoamérica es mucha mejor hora, pero es que para la gente que está en el propio evento de España o que nos ve desde España también, porque es mucho más prime time que a las 3 o 4 de la tarde, cuando empezábamos el evento hace años", declara Llanos.
Una fecha en plenas vacaciones
Así, la Velada del Año 6 será en Sevilla el próximo 25 de julio en plenas vacaciones de verano: "Bastante festivo y para los que somos de España, creo que no nos importa mucho quedarnos un poco más por la noche, y a nivel de temperatura también se agradece bastante hacer la velada nocturna", finaliza Llanos.
