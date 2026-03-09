Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Resultados de la Primitiva del lunes 9 de marzo de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

PI STUDIO

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 9 de marzo de 2026, ha estado formada por los números 44, 3, 42, 26, 7, 39. El número complementario es el 32 y el reintegro, el 9. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 8416993, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

Fernando de la Puente, en el Club LA NUEVA ESPAÑA: «Ignacio Piñeiro creó un son en Cuba, origen del himno regional»

El Sporting, fragilidad e inconsistencia en el peor momento: las claves de la mala racha rojiblanca

Tapia inaugurará su rincón de la poesía este sábado, dentro de un amplio programa para celebrar la efeméride mundial

La Vuelta Femenina 2026 se decidirá en el Angliru tras dos durísimas etapas en Asturias

