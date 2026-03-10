Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

Adif pide permiso al juzgado para ejecutar nueve obras en el entorno del accidente de Adamuz

El comunicado llega después de que el tribunal exigiera que se notifiquen todos los trabajos con al menos quince días de antelación

Una grúa pesada trabaja en la retirada de la máquina y los vagones del tren de Iryo accidentado en Adamuz.

Una grúa pesada trabaja en la retirada de la máquina y los vagones del tren de Iryo accidentado en Adamuz. / Associated Press

Adrián Ramírez

Córdoba

Adif ha solicitado al juzgado de Montoro que investiga el accidente ferroviario de Adamuz su autorización para ejecutar hasta nueve actuaciones de mantenimiento en los próximos días en el entorno donde se produjo la tragedia.

Así consta en el expediente completo de renovación del tramo de la línea de alta velocidad Sevilla–Madrid en la zona de Adamuz remitido por Adif. El documento detalla nueve intervenciones previstas: dos en la plataforma, cuatro en la vía, una en la línea de suministro de energía y dos en los subsistemas de control, mando y señalización. En conjunto, el paquete incluye cinco obras, dos suministros y dos asistencias técnicas.

Noticias relacionadas

Adif repara el tramo dañado de vía en Adamuz

Adif repara el tramo dañado de vía en Adamuz / Manuel Murillo

Con esta comunicación, Adif atiende el requerimiento judicial que la semana pasada obligó a la compañía a notificar con al menos quince días de antelación cualquier trabajo que pretenda realizar en el perímetro del accidente, siempre condicionado a la correspondiente autorización judicial. Esta decisión llegó después de que Adif solicitara, con solo dos días de margen, realizar labores de mantenimiento en el punto kilométrico 317,264, a algo más de un kilómetro del lugar de la tragedia, en la vía 2. Ahora, deberá ser el tribunal el que autorice la ejecución de dichas obras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
  5. Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
  6. Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
  7. El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda
  8. Un accidente en la Autovía del Cantábrico, a la altura de Cudillero, provoca el derrame de troncos y el corte total de la vía durante seis horas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los auriculares inalámbricos que arrasan por el Día del Padre: tuyos por solo 21,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los auriculares inalámbricos que arrasan por el Día del Padre: tuyos por solo 21,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con máquina cortapelos que arrasa por el Día del Padre: es la más barata del mercado

Así fue la sorprendente llamada del Rey Don Juan Carlos al periodista Carlos Herrera: "Las nuevas circunstancias, su casa y la silla de ruedas"

Así fue la sorprendente llamada del Rey Don Juan Carlos al periodista Carlos Herrera: "Las nuevas circunstancias, su casa y la silla de ruedas"

El reputado chef asturiano Marcos Morán gana un importante galardón por su compromiso solidario

El reputado chef asturiano Marcos Morán gana un importante galardón por su compromiso solidario

Los rostros de la huelga de la industria auxiliar en Arcelor, en Gijón: "¿Qué futuro le espera a nuestros nietos?"

Los rostros de la huelga de la industria auxiliar en Arcelor, en Gijón: "¿Qué futuro le espera a nuestros nietos?"

CC OO carga contra las "mentiras" que deterioran la imagen de la estación de Valgrande-Pajares: "Generan una alarma social falseada"

CC OO carga contra las "mentiras" que deterioran la imagen de la estación de Valgrande-Pajares: "Generan una alarma social falseada"

Así fue la sorprendente llamada del Rey Don Juan Carlos al periodista Carlos Herrera: "Con la silla de ruedas"

Hay Derecho llevará al Supremo el aval judicial al nombramiento de Bacigalupo en la CNMV

Hay Derecho llevará al Supremo el aval judicial al nombramiento de Bacigalupo en la CNMV
Tracking Pixel Contents