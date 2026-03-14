Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Fallecido a los 96 años

Habermas, en 10 frases: "La irresponsabilidad por los daños forma parte de la esencia del terrorismo"

Imagen de archivo de Jürgen Habermas.

Imagen de archivo de Jürgen Habermas. / SIMELA PANTZARTZI

Redacción

Barcelona

El filósofo alemán Jürgen Habermas, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 2003, ha fallecido este sábado a los 96 años de edad en la ciudad de Starnberg, según ha informado su editorial, Suhrkamp.

El prestigioso semanario alemán 'Der Spiegel' define a Habermas como "uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo". Inició su carrera en los años 50 en la localidad de Fráncfort del Meno, en el Instituto de Investigación Social bajo la dirección de Theodor W. Adorno.

Noticias relacionadas y más

Estas son 10 de sus muchas frases más célebres.

Avergüénzate de morir hasta que no hayas conseguido una victoria para la humanidad

La irresponsabilidad por los daños forma parte de la esencia del terrorismo

Los europeos nos encontramos ante la tarea de lograr un entendimiento intercultural entre el mundo del Islam y el Occidente marcado por la tradición judeocristiana

La redención discursiva de una pretensión de verdad lleva a la aceptabilidad racional, no a la verdad

El positivismo significa el fin de la teoría del conocimiento, que pasa a ser sustituida por una teoría de las ciencias

El estado nacional, como marco para la aplicación de los derechos humanos y la democracia, ha hecho posible una nueva forma más abstracta de integración social que va más allá de las fronteras de linajes y dialectos

Llamo “intereses” a las orientaciones básicas enraizadas en las condiciones fundamentales de la posible reproducción y autoconstitución del género humano, es decir, en el trabajo y en la interacción

Técnicamente hablando, dado que nuestras sociedades complejas son altamente susceptibles a interferencias y accidentes, ciertamente ofrecen oportunidades ideales para una interrupción inmediata de las actividades normales. Estas interrupciones pueden, con un gasto mínimo, tener consecuencias considerablemente destructivas

Alcanzar y comprender es el proceso de lograr un acuerdo sobre la base presupuesta de reclamos de validez que se reconocen mutuamente

El hablante debe elegir una expresión comprensible, para que el hablante y el oyente puedan entenderse entre sí

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
  2. Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
  3. La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  5. Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: 'El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno
  6. El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
  7. Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
  8. El duro futuro de Kiko Matamoros tras su adiós en televisión: 'Cinco años de prisión y multa de 22 meses' para el marido de Marta López Álamo

EN IMÁGENES: Las nuevas oficinas de Aritium en Grado

EN IMÁGENES: Las nuevas oficinas de Aritium en Grado

La empresa tecnológica Aritium estrena sede en Grado

La empresa tecnológica Aritium estrena sede en Grado

Multada una conductora en León con más de 2.000 euros por no llevar la V-10: la guardia Civil y la DGT se ponen muy serias

Multada una conductora en León con más de 2.000 euros por no llevar la V-10: la guardia Civil y la DGT se ponen muy serias

Villaviciosa redescubre su muralla: el avance de las obras de rehabilitación entran en la recta final y permiten contemplar ya cómo era la cerca medieval

Villaviciosa redescubre su muralla: el avance de las obras de rehabilitación entran en la recta final y permiten contemplar ya cómo era la cerca medieval

“El último vals” de Miguel Ríos no es una despedida

El concejo sierense celebra durante todo el mes el programa "Por tu salud"

El concejo sierense celebra durante todo el mes el programa "Por tu salud"

Los exalumnos del Santa Eulalia de Mérida celebran los 50 años del colegio praviano

Los exalumnos del Santa Eulalia de Mérida celebran los 50 años del colegio praviano

Audrey Pascual suma su segundo bronce y termina los Juegos de Invierno con un póquer de medallas

Audrey Pascual suma su segundo bronce y termina los Juegos de Invierno con un póquer de medallas
Tracking Pixel Contents