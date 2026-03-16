Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Presunto delito de coacciones

Abren juicio contra el humorista Héctor de Miguel 'Quequé' por acoso a la presidenta de Abogados Cristianos

La Fiscalía reclama dos años de prisión y una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral y considera responsable civil a la Cadena SER

Héctor de Miguel, 'Quequé'.

Héctor de Miguel, 'Quequé'. / EFE

EFE

Valladolid

El Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza Número 6 de Valladolid ha acordado la apertura de juicio oral contra el humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, como supuesto autor de un delito de coacciones cometido contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

En este procedimiento, la Fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones (acoso) y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral, y considera responsable civil a la entidad Cadena SER.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE este lunes, se solicita al acusado y, en su caso al responsable civil directo y/o subsidiario, que preste fianza de 8.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse.

Noticias relacionadas

La acusación particular demanda dos años de prisión por un delito de acoso y dos años de cárcel por un delito de incitación al odio, además de 12.000 euros por perjuicio y daño moral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
  2. Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
  3. Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
  4. Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
  5. La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
  6. Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año
  7. Apuñalado un conductor de un autobús 'búho' que cubría la línea entre Langreo y Oviedo: sufre un corte profundo en el cuello y el agresor está identificado
  8. Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí

Un informe técnico sobre el accidente de Adamuz apunta a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes

Un informe técnico sobre el accidente de Adamuz apunta a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes

Así es el centro de pilates que completa todos los locales disponibles en el Bulevar del Vasco, en Oviedo

Así es el centro de pilates que completa todos los locales disponibles en el Bulevar del Vasco, en Oviedo

El martirio de Santa Olaya se esconde en la colegiata San Juan Bautista de Gijón

El martirio de Santa Olaya se esconde en la colegiata San Juan Bautista de Gijón

El martirio de Santa Olaya se esconde en la colegiata San Juan Bautista de Gijón (en imágenes)

El martirio de Santa Olaya se esconde en la colegiata San Juan Bautista de Gijón (en imágenes)

El profesorado de asturiano y eonaviego irá ante el Congreso para pedirle al Ministerio de Educación una solución: "Si no vemos avances volveremos a las movilizaciones"

El profesorado de asturiano y eonaviego irá ante el Congreso para pedirle al Ministerio de Educación una solución: "Si no vemos avances volveremos a las movilizaciones"

La nueva cancha deportiva de Oviedo que costará 1,7 millones de euros

La nueva cancha deportiva de Oviedo que costará 1,7 millones de euros

Más quejas en el polideportivo de El Cristo, en Oviedo: los usuarios denuncian cancelaciones en las clases de tenis

Más quejas en el polideportivo de El Cristo, en Oviedo: los usuarios denuncian cancelaciones en las clases de tenis

Abren juicio contra el humorista Héctor de Miguel 'Quequé' por acoso a la presidenta de Abogados Cristianos

Abren juicio contra el humorista Héctor de Miguel 'Quequé' por acoso a la presidenta de Abogados Cristianos
Tracking Pixel Contents