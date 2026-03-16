Baile de cifras en la primera jornada de la nueva huelga de médicos: los sindicatos estiman un seguimiento del 80% y las comunidades bajan al 10%

El seguimiento de la primera jornada de la nueva semana de huelga nacional de médicos (la segunda en lo que va de año) por un Estatuto Marco propio vuelve a arrojar un baile de cifras, aunque los primeros porcentajes aportados por las comunidades indican que el seguimiento ha bajado respecto a los paros de febrero. Mientras, a nivel nacional, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que forma parte del Comité de Huelga, estima que el 80% de los profesionales habrían secundado los paros en atención hospitalaria y más del 50% lo habría hecho en Atención Primaria, desde la Comunidad Valenciana, señalan que ha sido secundada por un 8,85% de los profesionales este lunes, por debajo del 10,4% en febrero.

En Andalucía, una de las comunidades donde los paros fueron más seguidos en febrero con porcentajes medios de hasta un 28%, un 22% de los facultativos ha secundado el paro por la mañana con cifras oficiales. El Sindicato Médico de Sevilla eleva al 70% la cifra entre los profesionales de esta ciudad. En Galicia, con datos de la Xunta, el seguimiento en el turno de mañana alcanzó el 21,58 % en atención hospitalaria y el 4,42% en Primaria. En el conjunto de los dos niveles asistenciales, la huelga tuvo un seguimiento del 16,80%. En la jornada de este lunes en la comunidad confluyen la huelga médica convocada a nivel nacional contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central y la huelga de atención primaria.

Centros sanitarios

El paro convocado en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León ha tenido un seguimiento medio del 19%. Además, según informa la Consejería de Sanidad, se han cancelado un total de 240 intervenciones quirúrgicas, 432 pruebas diagnósticas y 3.810 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad. En Asturias, la Consejería de Salud lo sitúa en el 5,7% y el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA) lo eleva por encima del 50%.

Organizaciones como CESM consideran que el seguimiento de esta primera jornada del paro de febrero, arroja "cifras similares a las que se manejaron durante la semana de huelga del pasado mes de febrero", ya que una vez más los servicios mínimos impuestos han sido "muy superiores a los que se fijan para días festivos o periodos vacacionales -entre el 70 y el 80%- como también ocurrió en la convocatoria anterior, en la que varias comunidades recurrieron judicialmente esta imposición".

La Confederación "lamenta los inconvenientes que este paro pueda suponer en los pacientes, pero recuerda que se trata de la última opción a la que recurren los profesionales para buscar soluciones a la situación por la que atraviesan desde hace años, que a su vez repercute en la atención que se presta a la población".

La nueva huelga médica arranca en un punto sin retorno entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos con cruce de acusaciones por falta de diálogo. Este mismo lunes la ministra Mónica García, ha señalado que las principales reclamaciones de la profesión médica ya están recogidas en la reforma del Estatuto Marco y, por tanto, teme que la huelga se mantenga, en parte, por "motivaciones políticas" más que por las demandas de los propios profesionales.

"Igual algunas de las motivaciones tienen que ver con motivaciones políticas más que con motivaciones realmente de representar a los profesionales sanitarios, que están legítimamente reivindicando una serie de mejoras que ya están plasmadas en el Estatuto Marco", ha señalado la ministra, tras participar en un acto en Madrid.

Huelga médica en Catalunya (archivo) / Pau Gracia

En cualquier caso, García se ha mostrado partidaria de seguir dialogando pero ha pedido que "desescalen el conflicto", ya que las comunidades autónomas tienen competencias en las peticiones de los sindicatos y hay que "abrir otras nuevas vías de solución del diálogo". Así, ha recordado que se va a abrir la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, donde se verán plasmadas otra serie de reivindicaciones, pero "le toca también el turno a las comunidades autónomas para hacer realidad todas esas reivindicaciones".

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"Nos reuniremos todas las veces que hagan falta, pero sin trampas", ha señalado, recordando que la "excusa" de que los médicos no estaban representados, cuando "sí lo estaban", ya "no cuela". Y en este sentido ha desmentido a los sindicatos que han afirmado no estar representados en el Foro de la Profesión Médica, con el que se llegó a un acuerdo hace dos semanas.