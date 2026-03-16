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Catástrofe ferroviaria

La CIAF no publicará el resultado de su encuesta a víctimas de Adamuz, pero servirá para mejorar la atención futura

Con este cuestionario, la comisión que investiga el accidente sigue modelos europeos de seguimiento de la atención ofrecida a los afectados

Trasaldo de familiares de víctimas de Adamuz, en Córdoba.

Trasaldo de familiares de víctimas de Adamuz, en Córdoba. / Víctor Castro

Pilar Cobos

Córdoba

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no publicará, en principio, los resultados de la encuesta dirigida desde este domingo a víctimas y a otros afectados por el accidente de Adamuz (Córdoba). Según explican fuentes de la investigación, se trata de un trabajo "para uso interno", que persigue mejorar la atención a perjudicados en situaciones futuras.

El lanzamiento del cuestionario permite a la comisión "ser coherente con procedimientos europeos que proponen un seguimiento de las atenciones que se dieron a las víctimas", abundan las mismas fuentes. De hecho, la CIAF se halla bajo la supervisión de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y en febrero pasado se conoció que observadores de otros países participan en la investigación de la catástrofe, invitados por el órgano español, con objeto de reforzar la transparencia del proceso.

Inicialmente, la comisión tampoco ha previsto entregar los resultados de la encuesta a la jueza que dirige la investigación, "a menos que ella lo pida". La instrucción está siendo desarrollada por la plaza 2 del Tribunal de Instancia de Montoro, cuya titular es Cristina Pastor.

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Precisamente, en una entrevista concedida a este periódico, el director del Instituto de Medicina Legal de Córdoba, José Sáez, opinó que "a las familias hay que darle una información técnica", con objeto de que comprendan los procedimientos que se desarrolla en una tragedia de estas características. Entre otras ideas, también afirmó que "quizás el tema de la atención a los familiares tiene que estar mucho más previsto", haciendo referencia a una identificación rápica de los canales de información y a la normalización de los trámites judiciales.

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