Tribunales
Fallarás declara en los Juzgados de Zaragoza por la denuncia del rapero Ayax: "No tengo ni idea de cómo he acabado metida en este proceso"
La activista, que recopiló testimonios anónimos en su libro 'No publiques mi nombre', ha recordado que el nombre del rapero fue publicado en varios medios
Redacción
La periodista y activista Cristina Fallarás ha declarado este lunes en los juzgados de Zaragoza por el proceso abierto tras la denuncia del rapero Ayax contra ella, donde ha asegurado que "es un juicio contra el movimiento testimonial" y ha recordado que ella "jamás" publicó el nombre del artista.
"Va quedando claro que este no es un juicio contra mí, es decir, que es un juicio contra el movimiento testimonial, que es contra lo que ha decidido cargar este señor", ha asegurado Fallarás en declaraciones a los medios de comunicación a la salida de los juzgados de Zaragoza.
Fallarás recogió en su perfil Instagram el relato de una agresión sexual y ha recordado: "Yo jamás publiqué su nombre, su nombre salió publicado en un montón de medios de comunicación, salió publicado en un montón de lugares y sin embargo opta por denunciarme a mí".
Por todo ello, ha considerado que "hay un señalamiento claro" del movimiento testimonial, en el que ella sirve "de canal" para muchas mujeres.
Sobre el proceso en los juzgados, a los que ha acudido un grupo de apoyo a la periodista, ha afirmado sentirse "muy acompañada" y "bastante tranquila".
"También va quedando claro que, finalmente, la víctima soy yo", ha aseverado, ya que desde que comenzó el proceso ella y su familia han sufrido "acoso". "No sé cómo se atreve a llamarse víctima", ha añadido, en referencia al denunciante.
En cuanto al trámite realizado este lunes, ha especificado que ha contestado a las preguntas formuladas por su letrada y ha indicado que ha sido "contundente".
"No tengo ni idea de cómo he acabado metida en este proceso ni qué resortes de esta sociedad hacen que sea yo la que esté sentada ante el juez y no él", ha apostillado.
Por último, Fallarás ha avanzado que, tras su declaración, ahora "tendrá que decidirse si se hace juicio o no".
La también escritora ha ido publicando en su perfil de Instagram cientos de testimonios anónimos de víctimas de violencia sexual, casos que recopiló en el libro 'No publiques mi nombre' a finales de 2024, en los que reunía casi un millar de ejemplos de este tipo.
En la recta final de 2024, más de una decena de mujeres acusaron por redes sociales al dúo granadino de raperos Ayax & Prok por violencia sexual, por lo que la promotora del concierto que tenían previsto dar el 28 de marzo de 2025 en el WiZink Center de Madrid canceló la cita.
Tras las acusaciones de agresiones sexuales hechas públicas en el perfil @DenunciaGranada, de Instagram, esa no fue la única actuación de los raperos cancelada.
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Nuevo examen para mayores de 65 años para renovar el permiso de conducir: novedad tras la obligatoriedad de la baliza v-16
- Cambio en las Zona de Bajas Emisiones y adiós a la multa de 200 euros: 'Permitirá la circulación de los coches sin etiqueta
- Muere el escritor Bryce Echenique, casado con una asturiana, y amigo íntimo de Juan Benito Argüelles y Ángel González
- Laviana ya saborea el cabritu: la fiesta culinaria comienza con un elevado volumen de reservas y un amplio programa lúdico
- Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina: 'He acompañado a muchos niños con cáncer y eso me dió una butaca en primera fila del mayor espectáculo del amor
- La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031