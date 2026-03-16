Fallarás declara en los Juzgados de Zaragoza por la denuncia del rapero Ayax: "No tengo ni idea de cómo he acabado metida en este proceso"

La periodista y activista Cristina Fallarás ha declarado este lunes en los juzgados de Zaragoza por el proceso abierto tras la denuncia del rapero Ayax contra ella, donde ha asegurado que "es un juicio contra el movimiento testimonial" y ha recordado que ella "jamás" publicó el nombre del artista.

"Va quedando claro que este no es un juicio contra mí, es decir, que es un juicio contra el movimiento testimonial, que es contra lo que ha decidido cargar este señor", ha asegurado Fallarás en declaraciones a los medios de comunicación a la salida de los juzgados de Zaragoza.

Fallarás recogió en su perfil Instagram el relato de una agresión sexual y ha recordado: "Yo jamás publiqué su nombre, su nombre salió publicado en un montón de medios de comunicación, salió publicado en un montón de lugares y sin embargo opta por denunciarme a mí".

Por todo ello, ha considerado que "hay un señalamiento claro" del movimiento testimonial, en el que ella sirve "de canal" para muchas mujeres.

Sobre el proceso en los juzgados, a los que ha acudido un grupo de apoyo a la periodista, ha afirmado sentirse "muy acompañada" y "bastante tranquila".

"También va quedando claro que, finalmente, la víctima soy yo", ha aseverado, ya que desde que comenzó el proceso ella y su familia han sufrido "acoso". "No sé cómo se atreve a llamarse víctima", ha añadido, en referencia al denunciante.

En cuanto al trámite realizado este lunes, ha especificado que ha contestado a las preguntas formuladas por su letrada y ha indicado que ha sido "contundente".

"No tengo ni idea de cómo he acabado metida en este proceso ni qué resortes de esta sociedad hacen que sea yo la que esté sentada ante el juez y no él", ha apostillado.

Por último, Fallarás ha avanzado que, tras su declaración, ahora "tendrá que decidirse si se hace juicio o no".

La también escritora ha ido publicando en su perfil de Instagram cientos de testimonios anónimos de víctimas de violencia sexual, casos que recopiló en el libro 'No publiques mi nombre' a finales de 2024, en los que reunía casi un millar de ejemplos de este tipo.

En la recta final de 2024, más de una decena de mujeres acusaron por redes sociales al dúo granadino de raperos Ayax & Prok por violencia sexual, por lo que la promotora del concierto que tenían previsto dar el 28 de marzo de 2025 en el WiZink Center de Madrid canceló la cita.

Tras las acusaciones de agresiones sexuales hechas públicas en el perfil @DenunciaGranada, de Instagram, esa no fue la única actuación de los raperos cancelada.