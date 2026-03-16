Investigación
Localizan tres cadáveres en el mar tras desembarcar una patera con 17 personas en Granada
Los rescatados con vida fueron trasladados hasta el puerto de Motril para ser atendidos por los sanitarios
EP
Tres cadáveres han sido localizados y rescatados en el mar durante la madrugada de este domingo, 15 de marzo, tras producirse el desembarco de una patera con 17 personas a bordo en una playa de la localidad granadina de Gualchos, según ha adelantado el Ideal de Granada y han confirmado fuentes oficiales consultadas por Europa Press.
Sobre estos hechos, las mismas fuentes han detallado que una persona advirtió de la presencia de lo que parecía ser un cuerpo en el mar, próximo al municipio granadino de Rubite. Hasta dicha ubicación se movilizó el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que rescató el cuerpo sin vida de un varón. Posteriormente, el instituto armado rescató otros dos cuerpos. Los tres cadáveres están pendientes de identificación.
Por otro lado, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han informado a esta agencia que el teléfono 112 recibió un aviso sobre la llegada de una embarcación a la playa de Gualchos (Granada), en torno a las 02,50 horas de la madrugada de este domingo. Tras ello, la sala coordinadora movilizó a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Cruz Roja, Policía Local y servicios sanitarios del 061.
Fuentes de la Cruz Roja indicaron al 112 que un total de 17 varones -tres de ellos menores- que se encontraban en la patera habían sido trasladados hasta el puerto de Motril para ser atendidos por los sanitarios, y que había cuatro heridos entre ellos.
No obstante, las fuentes oficiales consultadas han precisado que aún no se puede confirmar que los tres cadáveres hallados puedan corresponder a personas que viajaban en dicha patera.
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