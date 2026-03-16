Los médicos arrancan una nueva semana de huelga: acusan a Sanidad de "intensificar los ataques contra el colectivo"

Los médicos y facultativos de toda España han arrancado este lunes 16 de marzo una nueva semana de huelga para reivindicar un Estatuto propio que ponga fin "a las condiciones laborales discriminatorias" y a "unas jornadas laborales extenuantes con guardias interminables", señala el sindicato madrileño AMYTS, que forma parte del Comité de Huelga nacional. Los paros, que en Catalunya serán los días 19 y 20, se prolongarán hasta el viernes y llegan "en un momento donde el Ministerio de Sanidad ha intensificado los ataques contra el colectivo médico" critica esta organización.

En Madrid, los profesionales han comenzado a movilizarse a las 10:00 horas en una marcha desde el Congreso de los Diputados hasta las puertas del Ministerio, en el Paseo del Prado. Se trata de la segunda semana de huelga de los paros anunciados para los próximos meses por los médicos que, en el resto de España, también han programado marchas y concentraciones en todas las comunidades. Las siguientes convocatorias de paros están programadas del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Sin reunión oficial

"Por desgracia llegamos a esta nueva semana sin que se haya producido ninguna reunión oficial con el Comité de Huelga ampliad", ha lamentado Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS que ha convocado distintas movilizaciones a lo largo de la semana en Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria.

La principal reivindicación nacional, insisten los sindicatos, tiene que ver, una vez más, con la jornada discriminatoria que sufren médicos y facultativos donde las guardias provocan "que los profesionales hagan decenas y decenas de horas semanales. El nuevo Estatuto Marco sigue sin atajar este grave problema". Entre las reivindicaciones planteadas a nivel nacional figuran, además de la jornada laboral, una clasificación profesional "acorde a la preparación y responsabilidad médica; una interlocución directa de los representantes del colectivo con las administraciones para abordar sus condiciones laborales; y el respeto a la conciliación familiar".

La "buena fe"

El pasado viernes, la ministra Mónica García enviaba una nueva carta al Comité de Huelga en el que acusaba a los sindicatos de "romper el principio de buena fe y el propósito de diálogo y de las negociaciones" al mantener la convocatoria pesar del acuerdo alcanzado con el Foro de la Profesión Médica, que contaba "con conocimiento y participación" de este comité. Sobre el acuerdo, anunciado el pasado día 5 de marzo, la titular de Sanidad ha asegurado que "suponía la oportunidad de mantener el diálogo, evitar la huelga y desescalar el conflicto", ya que ahondaba en las principales demandas que implican el malestar de los profesionales.

El Comité de Huelga -formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- pide a Sanidad negociar directamente con ellos, y no con el Foro de la Profesión Médica para poner fin a las movilizaciones y a la huelga convocadas contra el Estatuto Marco.

Acuerdo formal

El viernes, el Comité de Huelga señalaba que "un acuerdo es un documento formal y público, que ha de ser firmado por las partes que lo establecen y que, en consecuencia, compromete a ambas a poner en marcha medidas concretas en cumplimiento de lo acordado".

"Es verdad" que el ministerio ha ofrecido al Foro una propuesta de acuerdo, añaden, en la que se contemplan aspectos como la creación de un complemento de penosidad/nocturnidad sin concretar cantidades; adaptación de la clasificación profesional "sin atender las demandas del Comité de Huelga y sin concretar más aspectos" o la posibilidad de iniciar el trámite de solicitud de jubilación anticipada.