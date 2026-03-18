La futura reina de Holanda, de boda en Sevilla

Mira que le gusta Sevilla a la familia real de los Países Bajos. En la Feria de Abril se conocieron la reina Máxima y el rey Guillermo, por ella se les ha visto varias veces con sus hijas vestidas de andaluzas y ahora la heredera, Amalia, se ha ido de boda a la ciudad. Lo cuenta “Hola” en su portada de esta semana, copada como no podía ser de otra manera por los premios “Oscar” y los mejores modelos (siempre se destacan los de ellas) sobre la alfombra. Pero hay más enjundia en las páginas interiores: Cayetano Martínez de Irujo, en la enésima entrevista sobre las memorias (no sin polémica) que ha publicado con motivo del centenario que cumpliría su fallecida madre, Cayetana De Alba; Clara Ferragni, que tiene nueva pareja; y otra boda, la del hijo del exministro José María Michavila.

En “Lecturas” hay dos asuntos: los inevitables “Oscars” y la muerte de Gemma Cuervo, una grande del cine, la tele y el teatro español. Su hija Cayetana Guillén pide que se la recuerde con “amor”.

En “Semana” se repiten ambos temas, pero hay otros dos. Isabel Pantoja es incombustible, así que prepara gira por América. La cantante ha pasado por la embajada de Estados Unidos para preparar, se entiende, todo el papeleo. Y una de las asturianas más populares de los últimos tiempos, la candasina Paula Echevarría, posa y concede entrevista para decir que se siente estupendamente.

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“Estoy en el momento más sexy de cabeza”, dice la actriz en la portada de “Diez Minutos” donde también aparece. La revista ha pillado a Óscar Casas y Ana Mena por las calles de Roma, muy acaramelados, y a Carlo Constanzia ejerciendo de padre feliz y fitness por Málaga. El hijo de Mar Flores, pareja de Alejandra Rubio y yerno de Terelu Campos -ahí es poco…- salió de caminata intensa con su nicho en carricoche y su perro. Más: Bertín Osborne habla sobre un préstamo de 4 millones. Igual le ayuda a pagarlo su último bolo en el cine…