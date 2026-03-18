Los Premios Woman Beauty de la revista Woman celebran su V edición y reconocen lo mejor del sector

Un año más, el Hotel Four Seasons de Madrid fue el escenario elegido para celebrar la V edición de los Premios Woman Beauty, los galardones organizados por la revista Woman Madame Figaro, cabecera del grupo Prensa Ibérica, que reconocen la excelencia, la innovación y la calidad dentro del sector de la belleza.

En esta quinta edición, se han entregado 25 premios a los productos, marcas y compañías que están contribuyendo a definir el presente y el futuro del sector beauty, destacando su capacidad para innovar y ofrecer soluciones creativas que conectan con las tendencias y demandas actuales del mercado. Un reconocimiento que refleja la creatividad y la constante evolución del sector.

“En Woman Madame Fígaro dedicamos una parte esencial de nuestros contenidos al universo de la belleza. A lo largo de los años, hemos sido testigos, y también reflejo de su evolución. Hoy hablamos de una belleza más diversa, más consciente, más inclusiva y más sostenible. Una belleza que se adapta a nuestro tiempo y a la forma en que queremos vivir.” señaló Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica y editora de Woman. Durante su intervención, subrayó además que “la belleza nunca ha sido una cuestión estética, siempre ha sido algo más profundo. Tiene que ver con la manera de mirarnos, de cuidarnos y de relacionarnos con los demás”. En este sentido, recordó que cuidar el cuerpo en muchas ocasiones también significa cuidar el ánimo, reforzar la autoestima y encontrar el equilibrio. “Con estos premios, Woman pone en valor el talento, el esfuerzo y la excelencia de compañías que están marcando el camino. Empresas que desarrollan productos que combinan calidad, innovación y una nueva forma de entender la belleza”, concluyó.

La gala estuvo conducida por la modelo y actriz Laura Sánchez, que dio la bienvenida a destacados profesionales y figuras del sector y abrió paso a reflexiones sobre la evolución y el impacto del universo beauty en la actualidad. Durante su intervención, puso en valor los avances y la transformación que vive la industria, cada vez más vinculada a la innovación, la responsabilidad y el bienestar. “Hoy reconocemos lo que ha marcado el último año en el universo beauty: productos que nos han sorprendido, tratamientos que han redefinido estándares, marcas que apuestan por la responsabilidad y propuestas que nos recuerdan que cuidarnos no es superficial, sino una forma de respeto hacia nosotras mismas”.

Durante la gala se premiaron a productos, marcas y personalidades del sector de la belleza —desde líneas de cuidado facial, corporal y capilar hasta solares, nutricosméticos y fragancias— que destacan por su innovación, calidad y aportación al crecimiento de la industria. El entorno se vistió de flores gracias a una elegante composición de narcisos, ranúnculos, rosas de jardín, allium, delphinium y viburnum verde, obra de Floreale, que aportó una estética floral única. La velada contó además con la actuación de Rocío Soto, cantante sevillana e hija de José Manuel Soto, que ofreció versiones de 'Por ella', del propio José Manuel Soto y 'DtMf', de Bad Bunny, poniendo el broche musical a la celebración de la V edición de los Premios Woman Beauty.

Los premiados en esta edición fueron: Colorete Líquido Skin Idôle Juicy Blush de Lancôme (Premio Color de Maquillaje), Zadig de Zadig&Voltaire (Premio Perfume del Año), Terracota Le Teint Glow de Guerlain (Premio Fondo de Maquillaje), Burberry Goddess EDP y Burberry Hero EDP de Burberry (Premio Perfumes con Química), Retinol + HPR Ceramide Capsules Sérum Alisador de Arrugas de Elizabeth Arden (Premio Formato Cosmético), Daily Repair Mineral UV SPF50 de Filorga (Premio Innovación Solar), Long Lash Era de Max Factor (Premio Máscara de Pestañas), Gama BlondMe de Schwarzkopf Professional (Premio Cuidado Para Rubios), Sérum Glazed Skin de Elisabeth Álvarez Cosmetics (Premio Sérum Marca España), Phyto 7 Elixir- Aceite Sublimador Universal de Phyto Paris (Premio Cuidado Capilar), Ultra Serum SPF50+ Rellena Al Instante de Avène (Premio Cuidado Solar Diario), Plenitude The Prime Cream de Massada (Premio Tratamiento Biotecnológico), Colección Shapes de Arkhé (Premio Styling Capilar), FITPIC Active GLP-1 de Eiralabs (Premio Suplemento Nutricional), Restaurador de la Barrera 1:1:3 Clinical Solutions de Mary Kay (Premio Tratamiento Fortalecedor), Colección AIRvive de Remington (Premio Tecnología Capilar), Gama Sensations de Germinal (Premio Línea Cosmética), Total Eye Lift de Clarins (Premio Contorno de Ojos), Fusion Water Magic. ISDIN (Premio Fotoprotector Icónico), Luz Pulsada Silk-expert Pro 5 de Braun (Premio Innovación Tecnológica), Hair Perfume de Rituals (Premio Perfume Capilar), Oil Control Serum FPS50+ de Eucerin (Premio Tecnología Oil Control), el peluquero Víctor del Valle, de Kérastase (Premio Experto del Año), Collagen Fit de Biotherm (Premio Tratamiento Corporal), Capture Pro-Collagen Shot de Dior (Premio Cuidado Específico).

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Con esta quinta edición, Woman Madame Figaro refuerza su papel en la industria de la belleza, poniendo en primer plano el talento y la excelencia de quienes la transforman.