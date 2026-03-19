Sevilla prohibirá el uso del burka y niqab en cualquier edificio municipal tras un nuevo pacto entre PP y Vox

Sevilla se une a Córdoba y aprueba regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro. Es decir, cuando se utilicen "prendas o atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial de la persona, incluyendo, a título meramente enunciativo, el niqab, el burka u otras prendas similares de efecto equivalente", según se explica en la propuesta que llevaba el grupo municipal de Vox al pleno ordinario de este jueves, que ha recibido el visto bueno del Partido Popular, suficiente para que salga adelante, frente a la negativa total de PSOE y Con Podemos-IU.

Vox justifica que "la utilización de prendas sin arraigo en España que cubren total o parcialmente el rostro, como el velo integral islámico (niqab o burka), impide objetivamente dicha identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas mencionadas, con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien las porta".

PP y Vox han apoyado que en las dependencias municipales debe haber como "condición funcional de acceso" que se pueda realizar "la identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de la identidad". Por tanto, no se permitirá el acceso o permanencia en estos edificios a personas "con prendas que oculten total o parcialmente el rostro", lo cual "será aplicable con carácter general, y con independencia del origen, motivación o significado de la prenda".

Quedan excluidos de esta normativa aquellos supuestos en los que se acredite la ocultación del rostro debidamente por razones médicas, motivos de salud pública o exigencias de seguridad laboral. La regulación no será aplicable a la vía pública ni se extiende a símbolos o prendas que no oculten el rostro. Así, una vez aprobada esta propuesta en el pleno, se encomendará a los servicios jurídicos municipales la redacción y aprobación de un reglamento o norma interna de uso de las dependencias municipales que desarrolle esta regulación, garantizando su publicidad, claridad y correcta aplicación.

La izquierda critica la propuesta: "No responde a un problema"

Dentro del pacto entre PP y Vox, desde el grupo municipal popular han evitado hacer declaraciones. Gonzalo García de Polavieja, concejal de Vox, ha defendido que el Tribunal de Derechos Humanos o la Ley de Seguridad Ciudadana permiten regular normas de convivencia o la no identificación del rostro.

Sonia Gaya, concejal del PSOE, ha achacado al PP que voten lo mismo que Vox: "Pretenden ser iguales que la ultraderecha. Vox pone la homofobia y el racismo y ustedes los votos". Ismael Sánchez, de Con Podemos-IU, ha razonado su voto en contra en que la propuesta "no responde a ningún problema real de la ciudad".

"Es un problema inventado para generar confrontación. Es una propuesta discriminatoria, bajo un paraguas de falsa neutralidad. Es jurídicamente dudosa porque los ayuntamientos no pueden limitar derechos fundamentales según el Tribunal Supremo. No tienen marco legal. No queremos que nadie imponga o decida cómo deben vestir las mujeres, pero no vamos a apoyar una medida basada en el odio", ha valorado Sánchez.

Córdoba ya prohibió el burka en edificios municipales

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, con los votos a favor de PP y Vox, aprobó hace una semana una moción que regula el acceso a edificios municipales "en casos de ocultación integral de rostro", poniendo como ejemplo el niqab, el burka u “otras prendas equivalentes”. Entre los acuerdos estaba instar al Gobierno local a "establecer la prohibición de acceso o permanencia” en dependencias del Ayuntamiento "utilizando vestimenta, prendas, accesorios u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro de forma que imposibiliten o dificulten la identificación de las personas".

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La moción, presentada en un inicio por Vox, pero ‘maquillada’ por el PP, se justificó por ambos partidos de derecha como una cuestión para garantizar la seguridad en estos espacios públicos. La portavoz de Vox, Paula Badanelli, fijo que "podríamos hablar de los problemas de la islamización", aunque "la moción no habla de eso". "Viví una circunstancia la semana pasada en un banco donde una mujer completamente cubierta quiso entrar", comentó Badanelli, que aseguró que no se le permitió porque las cámaras tenían que grabarle el rostro.