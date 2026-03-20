Ana Obregón celebra a sus 71 años el tercer cumpleaños de su nieta: "Te contaré por qué estás aquí y de la valentía de tu papá"
La bióloga le dedica unas emotivas palabras a la niña, con la que "resucitó" al abrazarla
Tan solo dos días después de cumplir 71 años y emocionarse hasta las lágrimas ante las cámaras al recordar a Aless Lequio -fallecido a causa de un sarcoma de Ewing el 13 de mayo de 2020- y confesar que no ha vuelto a celebrar su cumpleaños desde que perdió a su hijo, Ana Obregón afronta otra fecha muy especial, ya que este viernes 20 de marzo se cumplen 3 años del nacimiento de su nieta Ana Sandra, que como ha confesado en más de una ocasión se ha convertido en su gran alegría y en su principal razón para seguir viviendo.
Una fecha marcada en rojo en el calendario en la que la actriz y presentadora ha querido dedicar a la pequeña una emotiva felicitación en forma de carta abierta a través de sus redes sociales. "Anita. Feliz cumpleaños mi vida. Hoy hace 3 años que naciste. Hoy hace tres años que resucité al abrazarte por primera vez. Porque al hacerlo también abracé a un pedacito de tu Papá" ha comenzado.
"Has llenado mi mundo oscuro y mi infierno de luces, sonrisas, trastadas, abrazos, pañales, chupetes y juguetes por toda la casa" ha confesado a corazón abierto, revelando que su nieta es "buena, lista, sensible". "Y tienes el mismo sentido del humor de tu Padre" ha asegurado.
Junto a un vídeo con varias imágenes de las dos juntas, Ana ha querido compartir con sus seguidores que, cuando la niña sea mayor, "te contaré porque estás aquí, te hablaré de la valentía de tu Papá y la lección de vida que nos dio a todos". "Te diré cuánto había soñado con abrazarte, cuidarte y amarte aunque ahora lo hace desde el cielo" ha revelado en referencia a que su hijo Aless siempre soñó con ser padre.
"Le pido a Dios que tengas mucha salud y seas feliz muchísimos años más. Siempre juntos los tres. Bendita seas amor de mi vida en la tierra. Bendito seas amor de mi vida en el cielo" ha concluido, dejando claro que en el día del tercer cumpleaños de Anita su hijo está más presente que nunca.
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