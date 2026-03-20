El paso de la borrasca Therese por Canarias: 400 incidentes y 2.294 personas sin suministro eléctrico

La borrasca Therese mantiene en alerta a Canarias por la persistencia de lluvias intensas, viento y fenómenos costeros, en un episodio que se prolongará varios días y que no comenzará a remitir hasta inicios de la próxima semana. Así lo trasladaron los servicios de emergencias del Gobierno autonómico, que han actualizado los niveles de aviso ante el empeoramiento previsto. 400 incidentes y casi 2.300 personas sin electricidad son los efectos más destados de la borrasca a su paso por el Archipiélago.

«Las próximas horas las precipitaciones van a continuar siendo intensas y persistentes», advirtió la jefa de Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias, Montse Román, tras la reunión del seguimiento. La evolución del sistema apunta a una reactivación de las lluvias, especialmente en las islas occidentales y en Gran Canaria, con chubascos acompañados de actividad tormentosa.

Montse Román, jefa de Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias. / Mauricio del Pozo

Riesgo de inundaciones y desprendimientos

El principal foco de preocupación sigue siendo el impacto acumulado de las precipitaciones. «Permanece ese riesgo todavía, inundaciones tanto costeras como incrementos de caudales en barrancos», explicó Román en referencia a los episodios ya registrados.

Durante las últimas horas se han producido rescates y actuaciones preventivas, como en Arguineguín, donde una persona tuvo que ser auxiliada tras el aumento súbito del caudal de un barranco. También se han llevado a cabo acciones de prevención en zonas vulnerables.

La situación se agrava por la saturación del terreno tras días de lluvia. «Estamos hablando de acumulados muy importantes que van a continuar recibiendo aportación de lluvias», subrayó, lo que eleva el riesgo de desbordamientos y nuevos desprendimientos.

Más de 400 incidencias y cortes de suministro

El balance del episodio deja ya un elevado número de incidencias. «Se han gestionado hasta el momento 400 incidentes, 392 incidencias, 115 solo de madrugada», detalló la responsable de Emergencias. La mayoría están relacionadas con desprendimientos, en carreteras, caída de mobiliario urbano, árboles o cableado, así como problemas en suministros básicos.

En cuanto a las afecciones personales, se han contabilizado «cuatro afectaciones, tres caídas» y el rescate de una persona en Gran Canaria por hipotermia.

Además, el temporal ha provocado interrupciones en el suministro eléctrico. «Ahora mismo hay 2.294 personas sin suministro eléctrico», indicó Román, aunque señaló que se trata de incidencias puntuales en proceso de restablecimiento.

Viento fuerte y temporal marítimo

El episodio viene acompañado de condiciones adversas en el mar y el viento. «Seguimos con rachas fuertes de viento del suroeste», explicó, que afectan tanto a cumbres como a zonas costeras expuestas.

En paralelo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de un temporal marítimo con olas que superan los cuatro metros y alcanzan más de cinco en algunas zonas, con posibilidad de alcanzar alturas mayores de forma puntual, lo que puede afectar a infraestructuras costeras y comunicaciones marítimas.

Las rachas de viento podrán superar los 90 kilómetros por hora e incluso alcanzar los 100 en zonas expuestas, especialmente en medianías y cumbres.

Previsión: empeora el viernes y mejora desde el domingo

Según AEMET, el episodio se intensificará con el paso de frentes que avanzarán de oeste a este. Esta tarde se espera un aumento de la inestabilidad, con chubascos localmente fuertes, persistentes y acompañados de tormentas e incluso granizo pequeño.

Mañana sábado continuará el temporal con lluvias generalizadas y viento intenso, especialmente en las islas de mayor relieve, donde los acumulados serán significativos.

A partir del domingo se prevé una mejoría progresiva, con descenso del viento y tendencia a la remisión de las precipitaciones, aunque aún podrán registrarse chubascos en medianías y zonas altas.

«La mejoría de cara sobre todo al domingo», apuntó Román, aunque matizó que el riesgo no desaparecerá de forma inmediata.

Inestabilidad hasta la próxima semana

Pese a esa mejoría, la borrasca no finalizará de forma brusca. «La inestabilidad no se recupera hasta el miércoles de la semana que viene», advirtió la responsable de Emergencias.

En la misma línea, AEMET señala que, aunque Therese comenzará a debilitarse al desplazarse hacia el sur, persistirá la inestabilidad en el archipiélago durante los días posteriores, con lluvias aún presentes, aunque con acumuladas menores.

Alertas activas y llamamiento a la prudencia

Ante este escenario, el Gobierno de Canarias ha actualizado los niveles de alerta. Se mantiene la alerta por viento y fenómenos costeros en todo el archipiélago, así como la prealerta por lluvias, tormentas e inundaciones en varias islas. Además, se activa la prealerta por desprendimientos y nevadas en Tenerife a partir de los 2.000 metros.

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución. Se recomienda evitar zonas costeras expuestas, no transitar por áreas inundables, asegurar objetos susceptibles de caer por el viento y limitar los desplazamientos, especialmente por carreteras secundarias.

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«No podemos bajar la guardia», insistió Román, en una situación que combina lluvias persistentes, viento intenso y mar adversa, y que seguirá condicionando la situación meteorológica en Canarias durante los próximos días.