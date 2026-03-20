La Reina Letizia hace uso de su 'privilegio blanco' y deslumbra, sin mantilla, en su encuentro con el Papa León XIV

Los Reyes Felipe y Letizia han viajado a Roma este viernes para ser recibidos por el Papa León XIV en la Ciudad del Vaticano, en el que es su segundo encuentro con el pontífice tras asistir en mayo de 2025 a la misa inaugural de su Pontificado, antes de que el Rey tome posesión del título de Protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor, en la ciudad italiana, como reconocimiento para sellar el vínculo histórico entre la Corona de España y una de las cuatro Basílicas Mayores de la capital italiana.

Una audiencia privada que se ha celebrado en la biblioteca personal del Papa, y que precederá a la visita de León XIV a España, prevista del 6 al 12 de julio de este año y en la que protagonizará diferentes actos en Madrid, Barcelona, y las Islas Canarias.

Impecable, y tal y como hizo en su último encuentro con el Pontífice, la Reina Letizia ha hecho uso del llamado 'privilegio blanco', que permite a las mujeres de las Casas Reales católicas -entre las que se encuentran la Reina Sofía, las Reinas Paola y Matilde de Bélgica, Charlène de Mónaco, y las Grandes Duquesas Stèphanie y María Teresa de Luxemburgo- vestir de blanco aunque el protocolo dicte que las mujeres deben vestir de negro en presencia del Papa.

Los Reyes Felipe y Letizia, a su llegada a Ciudad del Vaticano para su encuentro con el Papa León XIV / 90

Lo ha hecho con un diseño de estreno en color blanco de largo midi, cuello redondo, manga larga, ligeramente entallado en la cintura y con falda ligeramente evasé, confeccionado en tweed, y cuyo diseñador no ha trascendido por el momento, por lo que podría ser una creación de las modistas del Palacio de La Zarzuela.

En cuanto a los complementos, Doña Letizia ha escogido unos zapatos de tacón kitten en color cámel con hebilla al empeine de la firma Magrit, que ha combinado con un bolso de forma rectangular y asa corta a juego, poniendo la guinda a su look regio con unos pendientes colgantes de diamantes y perlas australianas.

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Sin embargo, y a diferencia de la misa inaugural del Pontificado, la Reina ha sorprendido prescindiendo en esta ocasión de la mantilla, apostando por dejar su melena suelta y ligeramente ondulada, con los mechones delanteros recogidos y la raya al medio.