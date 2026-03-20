Rocío Carrasco se distancia (aún más) de su hija y le da la espalda en un momento complicado

La pelea entre Rocío Flores y Gloria Camila se ha convertido en uno de los temas más comentados en los últimos días, con versiones cruzadas, teorías sobre la gran bronca que habría dinamitado su relación y un sinfín de especulaciones sobre el futuro del clan. En medio de ese ruido, y con el foco de nuevo en su familia, Rocío Carrasco ha reaparecido en el desflile de Hanníbal Laguna y ha contestado a (casi) todo.

Durante sus declaraciones, subraya la importancia que el diseñador tiene en su vida, dejando claro que siente una profunda admiración por su trabajo y que les une una relación cercana más allá de los vestidos: "Le confiaría todo, con eso te lo he dicho". Aunque no descarta del todo la idea de volver a subirse a una pasarela de su mano, reconoce que considera que su tiempo para desfilar ya ha pasado y que ahora prefiere disfrutar de la moda desde otro lugar, más ligado a la amistad y al cariño que a la exposición constante.

También se ha comentado la polémica del supuesto intrusismo laboral en el ámbito literario, a raíz de la publicación del libro de Alejandra Rubio. Lejos de cargar contra ella, la hija de Rocío Jurado ha restado hierro al revuelo que se genera alrededor de su entorno cada vez que alguien de su familia da un paso profesional, al igual que pasó con Terelu Campos cuando debutó en el teatro: "Hay mucho aburrimiento".

Sobre la sonada ruptura entre su hija Rocío Flores y Gloria Camila, la protagonista es más prudente y evita entrar en detalles, prefiriendo no añadir más leña al fuego mediático: "No tengo nada que decir, no tengo nada que decirte de eso".

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Por último, al hablar del Día del Padre, recuerda a Pedro Carrasco con serenidad, dejando claro que no necesita una fecha señalada para tenerlo presente: tanto su recuerdo como el de su madre, Rocío Jurado, le acompañan siempre, sin necesidad de un día concreto en el calendario.