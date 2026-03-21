¿Cuándo cambia la hora?: cuenta atrás para el horario de verano 2026

El esperado horario de verano ya está aquí. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado las fechas en las que se realizarán los cambios de hora en España en 2026. Y la primera que toca está a la vuelta de la esquina. Será la madrugada del 28 al 29 de marzo (en 2025 fue el 30) cuando los relojes se adelantarán una hora. Es decir, a las 02.00 serán las 03.00, dando inicio al horario de verano, que se mantendrá hasta el 25 de octubre. Esa noche tendrá solo 23 horas. Traducido: tendremos una hora menos de sueño.

El cambio de hora es una práctica establecida en la mayoría de los países europeos con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético. En España, esta modificación del reloj se realiza dos veces al año: una en primavera, cuando se adelanta una hora para dar paso al horario de verano, y otra en otoño, cuando se retrasa para volver al horario de invierno.

¿Hasta cuándo se cambiará la hora?

El cambio de hora se mantiene pese a la oposición de la ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles que rechaza esta medida debido principalmente a sus repercusiones sobre la salud y las personas.

En 2019, el Parlamento Europeo votó a favor de eliminar el cambio de hora en la Unión Europea, permitiendo que cada país decidiera si mantener el horario de verano o el de invierno de manera permanente. No obstante, la falta de consenso entre los Estados miembros ha paralizado la aplicación de esta medida, y hasta la fecha sigue vigente el sistema actual. En España, el Gobierno encargó a un comité de expertos el análisis de los efectos del cambio horario en distintos ámbitos, pero no se llegó a una conclusión definitiva sobre cuál sería la mejor opción para el país.

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En su informe, de fecha 20 de marzo de 2019, la comisión de expertos concluyó, por un lado, que no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husoshorarios mientras no existiese un consenso compartido y una difusión práctica a la ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta. Por otro, que el análisis de los husos horarios deberá venir siempre vinculado al de los usos del tiempo al objeto de clarificar conceptos y procurar pautas de comportamiento que procuren determinadosmodelos compartidos como el de la corresponsabilidad.