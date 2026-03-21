Melatonina, melisa, valeriana... hasta el 50% de los mayores de 55 años consumen productos para mejorar el sueño

Un 43,3% de los españoles padece algún síntoma de insomnio y un 14% de los adultos sufre insomnio crónico. Lo constatan los médicos en las consultas y se traduce en un dato significativo: el gasto en benzodiacepinas, uno de los medicamentos más recetados para los problemas del sueño, supera los 100 millones de euros anuales en nuestro país, a la cabeza del consumo en Europa. "Dormimos mal y abusamos de los fármacos", sintetiza la neumóloga Alejandra Roncero. Además, hay un elevado porcentaje de personas que acuden a las farmacias en busca de productos sin indicación terapéutica: casi el 50% de los séniors consumen suplementos para mejorar el descanso.

Que España duerme mal ya es sabido. En 2025, Amazfit, una marca global en el segmento de los 'wearables' (dispositivos conectados al cuerpo) deportivos comparó los hábitos de sueño de personas del Reino Unido, Francia, España, Alemania, Polonia e Italia. Los resultados fueron contundentes: españoles e italianos son los que menos duermen.

El ritmo circadiano

Más porcentajes: según la 'Encuesta poblacional sobre hábitos cerebro-saludables de la población española', de la Sociedad Española de Neurología (SEN), el 56% de la población española adulta duerme menos horas de las recomendadas para un descanso reparador. "Nuestro ritmo de vida hace que queramos prescindir del sueño y apurar más las horas del día", apunta Alejandra Roncero, miembro del área de Sueño y Ventilación de la Sociedad española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Los expertos abogan por tomar medidas urgentes. De entrada, desplegar una estrategia nacional. La Alianza por el Sueño, que reúne a sociedades científicas, sanitarios y asociaciones de pacientes, propone al Ministerio de Sanidad una hoja de ruta inspirada en el modelo francés para abordar el problema desde la salud pública, abordando sus múltiples determinantes: educación, salud mental, condiciones laborales, urbanismo, entorno digital y estilo de vida.

La doctora Alejandra Roncero / SEPAR

Roncero, también coordinadora de la Unidad del Sueño del Hospital Universitario San Pedro de Logroño, alude a otro problema: los efectos perjudiciales de la iluminación nocturna en el sueño, el equilibrio hormonal y el bienestar general. La exposición a la luz nocturna artificial a través de pantallas electrónicas o iluminación urbana interfiere con los procesos fisiológicos del descanso. El cuerpo humano se rige por el ritmo circadiano, detalla, refiriéndose al ciclo biológico de aproximadamente 24 horas que regula el sueño, las hormonas, el sistema inmunitario, la digestión y hasta la función cardiovascular.

"De hecho, hay un problema grande en las personas que duermen mal. Cuando les hacemos una actigrafía [prueba que utiliza un dispositivo similar a un reloj para registrar movimientos y luz ambiental], detectamos que, alrededor de la gente que se queja constantemente de que no duerme, se ve activación de luz artificial de forma constante hasta última hora de la noche. O sea, apenas le está dando luz solar. Es algo antinatural, que hace que tu reloj no esté funcionando correctamente", explica.

Abuso de fármacos

Los fármacos –España es el país de Europa donde más benzodiacepinas se consumen– no son la solución para dormir mejor, recuerdan los médicos, que alertan de las consecuencias que tiene su consumo a largo plazo. Según un barómetro recientemente publicado por Takeda, a partir de los 50 años, el 42% de la población dice experimentar problemas de sueño de forma habitual. Es ahí, en ese 'target' de los séniors, donde los suplementos naturales han encontrado un nicho de mercado.

Según la encuesta mensual IMOP-BERBĒS, el 76,9% de los jóvenes entre 18 y 24 años que consume suplementos lo hace para mejorar el rendimiento físico y/o mental, seguido del grupo de población entre 55 y 64 (61,7%), 35 y 44 (52,1%) y 25 y 34 (47,4%). El siguiente motivo más esgrimido es mejorar la calidad del sueño, tal como afirman el 48,7% de los séniors de entre 55 y 64 años, seguidos de la población de entre 45 y 54 años (31,6%), 25 y 34 (29,7%) y 35 y 44 (24,3%).

En las farmacias

Según el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, existen ocho principios activos o combinaciones diferentes con indicación para los trastornos del sueño y que pueden dispensarse sin receta, como la doxilamina o la difenhidramina, fármacos sintéticos con efecto antihistamínico que producen somnolencia.

Entre los ingredientes de los complementos alimenticios se encuentran combinaciones de plantas como la valeriana, la pasiflora, la tila, la melisa o la amapola de California

Pero, además, hay más de 550 productos comercializados en farmacias que contienen sustancias que pueden contribuir a la conciliación del sueño. Cabe destacar, apunta el Consejo, que, a diferencia de los medicamentos, estos no cuentan con una indicación terapéutica como tal, pero sí generan acciones fisiológicas que pueden favorecer el sueño.

Entre los ingredientes de los complementos alimenticios figuran combinaciones de plantas como la valeriana, la pasiflora, la tila, la melisa o la amapola de California. También es común el uso de melatonina en dosis inferiores a 2 miligramos que, a veces, se combina con extractos vegetales, con vitamina B6 o compuestos de magnesio.

¿Melatonina para niños?

Precisamente la libre comercialización de los preparados de melatonina como complemento dietético y "su uso y abuso" en niños es objeto de "profunda preocupación" entre los expertos. Un estudio de la Sociedad Española de Sueño, basándose en encuestas a más de 800 familias (308 realizadas en el hospital y alrededor de 500, por redes sociales), concluye que un 33% han iniciado el tratamiento con melatonina de sus hijos por recomendación de allegados (21%) o por información disponible en redes/internet (12%).

En el entorno hospitalario, lo que más llamó la atención es que el 30% de las familias encuestadas habían empezado a dar la melatonina sin ningún consejo médico. "Hablamos de familias que tienen un contacto fácil con especialistas, que estamos viendo a sus hijos por diferentes problemas", reflexiona Elena Martínez-Cayuelas, autora principal de la investigación y neuropediatra.

El dato inquieta, señala, porque puede suponer que los médicos no cuentan con herramientas para detectar los problemas del sueño en niños. Falta tiempo en consulta. La encuesta reveló también que la mayoría de las familias (54%) mantiene el tratamiento durante meses o años sin seguimiento médico (69%).