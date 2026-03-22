¿Por qué aumenta el discurso de odio hacia las personas migrantes?

Una combinación de desinformación, mala información e información errónea. Los discursos de odio contra las personas migrantes se alimentan con frecuencia de estas dinámicas y contribuyen a generar sentimientos de rechazo y percepciones de inseguridad entre la ciudadanía. El resultado es una realidad cada vez más visible: actitudes xenófobas que ganan espacio en el debate público sobre la migración y que se ven amplificadas por acontecimientos concretos como la derivación de personas migrantes –especialmente menores– hacia la Península. Una medida que ha generado un clima social de alarma y polarización que dificulta la construcción de narrativas equilibradas y respetuosas.

¿Cómo se construyen los discursos de odio?

El Consejo Económico y Social (CES) plantea en su informe La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas que la cobertura mediática y la conversación en redes sociales sobre un hecho en concreto alimentan una news hate cycle o ciclo mediático de odio en el que un suceso –en este caso los traslados– genera un aumento rápido de publicaciones y comentarios hostiles hacia las personas migrantes que las sitúan como una carga socioeconómica o una amenaza para la seguridad. Aunque actualmente las reubicaciones se centran en los menores que llegan a las costas canarias sin compañía de un adulto, en 2023 también se reubicaron adultos en territorios peninsulares. La situación no pasa desapercibida en Canarias que, además de ser la principal frontera sur de Europa, es uno de los territorios más afectados por los flujos migratorios provenientes de África Occidental. Esta realidad convierte a la ruta atlántica –utilizada por miles de personas cada año para llegar al continente– en la más letal del mundo.

¿Qué características tienen este tipo de mensajes?

El informe indica, además, que los discursos de odio suelen cumplir criterios definidos. Se dirigen a colectivos potencialmente vulnerables –como las personas migrantes o la infancia–, buscan humillar al grupo objetivo, incluyen una invitación implícita o explícita a excluirlo y persiguen deliberadamente provocar estos efectos. El caso de Canarias resulta especialmente revelador. Que sus costas sean uno de los principales puntos de llegada ha generado una fuerte presión sobre los sistemas de acogida, sobre todo en el caso de los menores no acompañados. Mientras tanto, añade el documento del CES, "el foco mediático y político se ha situado en cómo abordar la atención humanitaria cuando se trata de la infancia y adolescencia migrante que llega a territorio español", aunque también se observa "el deficiente funcionamiento del sistema de gobernanza migratoria existente". Pero los esfuerzos - sostiene el Consejo Económico y Social - también deberían centrarse en garantizar un entorno respetuoso con los derechos humanos y saludable para los jóvenes, "priorizando siempre el interés superior del menor". Un enfoque que permitiría su desarrollo personal y una inserción social y laboral satisfactoria.

¿Cómo se configuran las actitudes hacia las personas migrantes?

Las actitudes hacia la migración pueden oscilar entre momentos de aceptación y reconocimiento de sus beneficios y otros en los que predominan el rechazo o incluso la percepción de la migración como un problema. En este sentido, el documento destaca que las opiniones sobre la migración son variables y dependen de múltiples factores, que incluyen características sociodemográficas como la edad, el género, el nivel de ingresos o la educación. También influyen factores políticos, que permiten identificar los cambios en los discursos públicos sobre este fenómeno.

¿A qué colectivos suelen dirigirse los mensajes de odio?

En relación con los mensajes de odio, el CES subraya que estos refuerzan estereotipos negativos, fomentan actitudes hostiles hacia determinados colectivos y generan climas sociales de exclusión o deshumanización. Los grupos más atacados en redes sociales son personas del norte de África, personas afrodescendientes y musulmanas. Un escenario que tiene repercusiones directas en la integración de los migrantes, ya que la circulación de mensajes de odio y estereotipos negativos dificulta su aceptación social y condiciona las oportunidades de desarrollo en la comunidad local.

¿Cuál es la situación actual en Canarias?

El Archipiélago ha sido históricamente un territorio vinculado a la migración. Si algo ha caracterizado a las Islas es su carácter acogedor, aunque, pese a ello, los expertos señalan que no están exentas del repunte de discursos de odio. Aun así, tanto desde el Gobierno de Canarias como desde el Ejecutivo central se ha destacado en numerosas ocasiones que los menores trasladados a la Península a lo largo del último año —tanto en cumplimiento del auto del Tribunal Supremo para los solicitantes de asilo como de lo establecido en el real decreto para aliviar la contingencia migratoria en la región— no han generado problemas de convivencia, lo que evidencia que la realidad social en el Archipiélago dista de los estereotipos difundidos.

¿Cuáles son los datos a nivel nacional?

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha detectado, a través de su labor de monitorización, que el 57% de los mensajes reportados en febrero de 2026 deshumanizan a personas de origen extranjero. Esta cifra representa un incremento de 14 puntos porcentuales respecto al mes anterior, cuando se situaba en el 43%. Durante este periodo, la celebración del Ramadán y el debate social en torno al uso del burka han actuado como principales detonantes del discurso de odio en redes sociales. A ello se añade el proceso de tramitación del real decreto de regularización, que continúa generando un elevado volumen de desinformación, en gran medida asociado a narrativas antiinmigración.

¿Cuáles son las denuncias más frecuentes?

Una de las causas más frecuentes en los mensajes denunciados es la representación del colectivo como una amenaza, presente en el 26% de los casos, lo que supone un descenso de 10 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Los comentarios que promueven la expulsión del colectivo representan el 7%, mientras que un 3% de los mensajes incitan directamente a la violencia.

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¿En qué plataformas se registran más mensajes de odio?

En lo que respectas a las plataformas y diferentes redes sociales, TikTok lidera la retirada de los mensajes de odio con la retirada del 81% de los contenidos reportados, de los cuales el 52% se eliminaron en las primeras 24 horas. Le sigue la plataforma X, con un porcentaje de eliminación del 64% y se alcanzó un 100% de retirada en esta plataforma.