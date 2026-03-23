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Semana Santa

El Ministerio de Igualdad anuncia que va a actuar tras el rechazo de la Cofradía de Sagunt a la entrada de las mujeres

La ministra, Ana Redondo, anuncia medidas y recuerda que las cofradías deben respetar la Constitución Española

Concentración de mujeres a la puerta de la cofradía de Sagunt

Concentración de mujeres a la puerta de la cofradía de Sagunt / Miguel Angel Montesinos

EFE

Madrid

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha advertido que las cofradías no están al margen de la Constitución y tienen que respetar la igualdad constitucionalmente reconocida, por lo que ha anunciado que el Gobierno va a actuar tras el rechazo de la Cofradía de Sagunt a la entrada de mujeres.

"La Semana Santa también tiene que ser igualitaria. Vamos a actuar", señala la responsable de Igualdad en redes sociales, después de señalar que las cofradías tienen que respetar la Constitución Española.

La Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunt, como adelantó este diario, ha vuelto a rechazar que las mujeres puedan procesionar en la Semana Santa, tras la votación celebrada este domingo donde participaron 403 cofrades.

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Por tercera vez desde 1999, el colectivo denegó esta opción defendida desde 2022 por el colectivo 'Semana Santa Inclusiva', que va a estudiar si lleva el asunto a los tribunales.

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