El 98% considera que los protocolos son inútiles
Más de la mitad de los profesores sufren agresiones y faltas de respeto en clase
Catalunya, Andalucía, Comunitat Valencia y Madrid son las comunidades con más episodios de violencia hacia los docentes, según un informe de Csif
Olga Pereda
Más de la mitad del profesorado no universitario ha vivido alguna agresión o trato vejatorio en clase durante el último curso. Catalunya, Andalucía, Comunitat Valencia y Madrid son las cuatro comunidades que registran más capítulos de agresividad. Las situaciones violentas -aseguran- no son casos aislados sino un fenómeno extendido y normalizado que se debe al “mal clima escolar”. Así lo revela un informe realizado por el sindicato Csif entre 7.500 profesionales de toda España que trabajan en colegios, institutos y centros de FP y de educación especial. Una de sus principales demandas es recuperar la autoridad docente.
Siete de cada diez profesores no se sienten reconocidos en su labor profesional y absolutamente todos (98%) aseguran que los protocolos de convivencia son inútiles
Titulada ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’ y presentada esta mañana en Madrid, la encuesta asegura que, dentro de los episodios de mal trato, las agresiones verbales en el aula son las más frecuentes (53%, aunque las directamente dirigidas a los docentes suponen el 12%), seguidas por las faltas de respeto por parte de los alumnos (30%) y por parte de las familias (18%). Las agresiones físicas suponen el 11% de las situaciones violentas. Los profesionales también revelan sufrir acoso en redes, aunque no llega al 4%.
Las comunidades que registran más agresividad, además de la ciudad de Melilla (80%), son Catalunya (68%), Andalucía (64%), Comunitat Valencia (57%) y Madrid (54%). En el otro extremo de la lista, con menos episodios violentos, se sitúan Castilla-La Mancha y Baleares (40%), La Rioja (35%), Extremadura (32%) y Cantabria (30%).
Protocolos inútiles
Siete de cada diez profesores no se sienten reconocidos en su labor profesional y absolutamente todos (98%) aseguran que los protocolos de convivencia son inútiles o inadecuados. Más de la mitad del profesorado no ha recibido formación adecuada para gestionar los problemas del aula. Dos tercios del profesorado de toda España considera que su alumnado no muestra el respeto adecuado, una situación que se da mucho más en institutos que en centros de primaria o de FP.
“Este escenario no puede normalizarse. El deterioro de las condiciones laborales y pérdida de reconocimiento social afecta a la motivación del profesorado y, en consecuencia, a la calidad de la educación. Es necesario que las administraciones sitúen al profesorado en el centro de las políticas educativas porque prestigiar la labor docente garantizará el presente y futuro de la educación pública”, han asegurado los responsables de la central.
Alta burocracia y sueldos bajos
La excesiva burocracia, la falta de respaldo por parte de las administraciones y una retribución “insuficiente que no está a la altura de la responsabilidad y la exigencia” son los otros problemas que denuncian los profesores en el informe de Csif. El colectivo demanda, además de recuperar la autoridad docente, reducción de ratios y de horarios lectivos. Ambos aspectos están ya recogidos en el anteproyecto de ley que está elaborando el Gobierno y que en breve desembarcará en el Congreso de los Diputados para su tramitación con el resto de grupos políticos y su aprobación definitiva.
Cuando la nueva norma entre en vigor, como máximo, habrá 22 alumnos en cada aula de primaria (frente a los 25 actuales) mientras que en ESO y bachillerato el tope será de 25 (frente a los 30 actuales). La futura ley también decreta un máximo de 18 horas lectivas semanales en ESO y bachillerato y 23 en primaria. Ese tiempo -que ya se aplica en la mayoría de autonomías- se refiere exclusivamente al de la docencia en el aula dado que el horario real de maestros y profesores es más amplio (37,5 horas) e incluye más actividades.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva zona de moda para vivir en Asturias que se ha convertido en un barrio de Oviedo y Gijón: seguridad, salarios y vivienda barata como atractivos
- Fallece calcinado Baldomero Argüelles, exdelegado de Defensa, mientras realizaba una quema en una finca de Grado
- El último palacio del centro de Oviedo, que despertó el interés de Melendi y Cristiano Ronaldo, vendido por 2,3 millones
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel obligatorio: hasta 500 euros de multa por no tenerlo encima
- Aparatoso accidente en Mieres: herida una mujer tras ser atropellada en pleno centro de la ciudad
- La guerra de Irán golpea al aeropuerto de Asturias: ya hay al menos un vuelo cancelado
- Uno de los diez mejores mecánicos de España está en Avilés: Pablo Begega aspira a revalidar en Zaragoza el título que le sitúa en la élite del país de su especialidad
- Baldomero Argüelles sufrió una indisposición que le hizo caer al suelo cerca del incendio, se intoxicó con el humo y luego resultó alcanzado por el fuego, según la autopsia