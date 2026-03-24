Galicia
Cae un tráiler al mar en Vigo
Ocurrió en la zona de los muelles de Frioteis, en la zona de A Riouxa
Gardacostas ha desplegado barreras anticontaminación en la zona
Alberto Blanco
Susto en la zona de los muelles de Frioteis, en la zona de A Riouxa. Un tráiler se ha caído al mar a primera hora de hoy, lo que ha obligado a movilizar a bomberos, Policía Local, servicios de emergencias sanitarias, Protección Civil o Gardacostas de Galicia.
Según los primeros datos del 112, la alerta saltó al filo de las diez de la mañana. La Policía Local informó de que a un tráiler de la empresa Itrans que estaba maniobrando en esta zona, ubicada bajo el parque de A Riouxa, le habían fallado los frenos y se había caído al mar de frente. Ocurrió en la zona de muelles de Frioteis, entre Frigalsa y Dinak. Aunque inicialmente se apuntaba a que el conductor estaba dentro y habría caído al mar, fuentes oficiales de la Autoridad Portuaria confirman que no estaba en la cabina y que el camión se desplazó solo por una cuesta cuando ya estaba estacionado.
A la zona, en el Camiño Laranxo, se desplazaron también los bomberos del parque de Teis, que continúan trabajando en la zona para tratar de estabilizar el vehículo. En las próximas horas se analizará cómo retirarlo del mar.
Gardacostas de Galicia tuvo que movilizar también a sus buques 'Mar de Galicia' y 'Ría de Vigo', atracados en los muelles olívicos, y han deplegado también barreras anticontaminación en la zona.
Según informa la Autoridad Portuaria de Vigo, a la zona también se ha desplazado Salvamento Marítimo, la empresa de lucha contra la contaminación SEGEM, la empresa de buzos Northcomdiving, además del servicio de Guardacostas de Galicia, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Portuaria y personal de Medio Ambiente y Seguridad de la Autoridad Portuaria de Vigo.
Testigos presenciales de los hechos han confirmado a Europa Press que el camión "arrasó" varios coches que se encontraban aparcados por su camino, dejando daños en "cuatro o cinco" automóviles.
A la zona se enviará una grúa para retirar el tráiler del mar.
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