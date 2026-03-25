La dimensión religiosa del perdón de Tamara a Íñigo por los cuernos

"La reconciliación fue milagrosa", dice Tamara Falcó de su perdón a Íñigo Onieva cuando éste le fue infiel. Aquellos cuernos se superaron, pero no se olvidan, al menos en las revistas del corazón, que los recuerdan cada dos por tres. Es "Diez Minutos" quien lleva a la Marquesa de Griñón a portada con esta cuestión a la que ella aplica una dimensión religiosa. En la revista anuncian un reportaje para analizar cómo fue ese proceso de reconciliación parecido al milagro (según ella).

Más cosas en "Diez Minutos": el romántico paseo de Susanna Griso con su novio y futuro marido Luis Enríquez Nistal; Kiko Matamoros, de padrino en la boda de su hija Irene; y Alejandra Rubio, embarzada de nuevo, disfrutando de su hijo pequeño.

Para "Hola" hay exclusiva: Garbiñe Muguruza y su marido Arthur Borges presentan a su hijo, Marcos. Están más felices que unas perdices, como no podía ser de otra manera. La revista presenta también la cumbre campestre de las "reina de la televisión". Ana Rosa Quintana, Susanna Griso, Mariló Montero e Isabel Gemio pasaron juntas un día en el campo y muchos pagarían lo que fuese por saber de qué hablaron (fuera de cámara). Hace ya 20 años que murió Rocío Dúrcal y sus hijas, Carmen y Shaila, la recuerdan en "Hola". Ya fue el Baile de la Rosa y hubo una ganadora en elegancia indiscutible y esperada: Carolina de Mónaco. Y otro bebé en camino: la cantante Sofía Ellar anuncia embarazo.

En "Lecturas" también hay un recuerdo para Rocío Dúrcal, aunque la revista se centra en la boda de Irene Matamoros, que califica (como todas) de "romántica". Reportaje para Raffaella Carrá, que adoptó a su novio para que fuera su heredero universal. Buena jugada de la italiana. Y en Mónaco no todo es glamour, pues "Lecturas" apunta que "salen a la luz los oscuros secretos" de Charlene y Alberto.

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"Semana" apuesta por la boda Matamoros, con una gran foto, y destaca el "orgullo" del padrino. El aniversario de Rocío Dúrcal se cuela en portada, junto a Alejandra Rubio y su embarazo y el "milagro" de Íñigo y Tamara.