La OMS alerta del riesgo de transmisión comunitaria de mpox, anteriormente conocida como viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado su último informe de situación sobre los brotes de mpox (anteriormente conocida como viruela del mono) que se están produciendo en la actualidad en diferentes países, documento en el que indica que, a menos que se contengan rápidamente estos brotes y se interrumpa la transmisión de persona a persona, existe el riesgo de una transmisión comunitaria sostenida en todos los entornos.

Este texto, que ofrece una actualización sobre la situación epidemiológica global en relación con la mpox, destaca que la transmisión continúa principalmente a través de los contactos sexuales, afectando tanto a mujeres como a hombres. No obstante, también persiste por mediación de la transmisión en el hogar y en algunas zonas históricamente endémicas, que afectan a todos los grupos de edad.

Todos los clados del virus siguen circulando y, de hecho, son 46 los países de todas las regiones de la OMS los que han reportado un total de 1.184 casos confirmados, entre los que se incluyen cuatro muertes y, por tanto, una tasa de mortalidad del 0,3 por ciento. De estos, el 58,6 por ciento se notificó en la región africana.

Además, este orgnanismo interncional ha señalado que cuatro de sus regiones -la de las Américas, la de África, la de Asia sudoriental y la de Pacífico occidental- han informado de una disminución de los casos confirmados en febrero, en comparación con enero, Mientras, la Región Europea ha confirmado un aumento de los mismos.

17 países africanos con transmisión activa

En este momento son 17 las naciones africanas que han reportado una transmisión activa de la enfermedad, con 907 casos confirmados, incluyendo siete muertes. Las que han comunicado el mayor número de en este período son Madagascar, República Democrática del Congo, Kenia, Burundi y Liberia. Por otra parte, Argentina, Austria y República Centroafricana han notificado por primera vez el virus causado por el clado Ib MPXV.

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Precisamente en relación con este clado, la OMS ha señalado que la transmisión comunitaria del mismo continúa en la Región Europea. Austria, Bélgica, Portugal, España, Reino Unido e Irlanda del Norte han informado sobre esa transmisión comunitaria, incluso en contactos sexuales de hombres que tienen relaciones con otros hombres.