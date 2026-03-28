Estos son los cinco gráficos que explican por qué los mayores de 55 años se consolidan como motor económico

Tradicionalmente, las generaciones entre los 30 y los 54 años se ha considerado la locomotora económica del país pero, a medida que la pirámide poblacional se va invirtiendo, con menos nacimientos y una esperanza de vida de récord, va cobrando mayor protagonismo la generación silver, que en estos momentos representa el 34% de la población española, si se contabilizan todos los mayores de 55 años. El estudio 'La economía sénior en las cuentas de los hogares españoles' revela que es la cohorte de población con más renta y, por tanto, que más consume, pero también contribuye a la sociedad mediante el pago de impuestos y las transferencias internas entre las familias.

Estos son los cinco gráficos que demuestran que, lejos del estereotipo sobre que vejez es una etapa de dependencia y enfermedad, los mayores de 55 año son un nuevo motor económico:

En primer lugar, el estudio cifra en 1,53 billones de euros los recursos totales de los hogares, una cifra equivalente al 111% del PIB. De media, cada persona gestiona 32.391 euros al año procedentes del trabajo, el capital, las prestaciones y el uso de servicios públicos. Por edades, los mayores de 55 años, un total de 16,7 millones de personas, concentran el 38,7% de estos recursos, una cifra muy similar a la del grupo de entre 30 y 54 años (que alcanza el 39,5%), donde se concentran la mayor parte de los trabajadores y ha sido tradicionalmente el tramo con mayor capacidad de generación de ingresos y de aportación al sistema. Los mayores de 55 ya se les acercan bastante en volumen total de recursos.

Gráfico que muestra el total de recursos de la renta de los hogares.

En segundo lugar, los séniors son la generación con más ahorros (con un volumen total de 73.578 millones de euros) y, también, con más capacidad de gasto, gracias a una renta media por persona de 36.816 euros, que incluye los ingresos laborales, las rentas de capital y las pensiones. La renta media es un 4,8% superior a la del grupo de entre 30 y 54 años, por lo que es la generación con mayor poder adquisitivo, fundamentalmente porque ocho de cada diez tienen una vivienda en propiedad y generalmente libre de cargas hipotecarias.

Gráfico que muestra la renta de los hogares destinado al ahorro. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El poder adquisitivo les permite ser además la generación con más consumo privado, cifrado por el estudio en un total de 264.130 millones, lo que supone el 39,4% del total, superando a la cohorte de entre 30 y 54 años, que acapara el 36,9% del consumo. "Consumen más de lo que les correspondería, dado que su peso demográfico es del 34%", destaca Iñaki Ortega, consejero asesor del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, que ha elaborado el trabajo junto con FEDEA. En concreto, el consumo medio de cada mayor de 55 años es de 16.406 euros, lo que supone un 14,4% más del grupo de mediana edad y un 15,7% más que la media del conjunto de la población.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la renta de los hogares destinado al consumo privado.

Los séniors son el grupo etario que más dinero recibe en prestaciones públicas, fundamentalmente pensiones, un total de 183.070 millones de euros, pero contribuyen al sostenimiento del Estado a través de impuestos con 138.173 millones. Si se tiene en cuenta la carga fiscal más las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, en concreto aportan el 34,6%, frente al 55,9% del grupo de 30 a 54 años. Pero si se excluyen incluyen las cotizaciones sociales, el peso es mayor, asciende a un 42,7% de los impuestos totales, un porcentaje de nuevo superior a su peso demográfico.

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Gráfico que muestra la renta de los hogares destinado a impuestos y cotizaciones sociales. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Por último, los mayores de 55 años también contribuyen a financiar el consumo y los gastos de otras generaciones, dado que "ayudan" a sus familiares con 1.680 euros de media y un total de 27.046 en transferencias internas en los hogares.