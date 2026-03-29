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Incendio

El fuerte viento propaga con rapidez el fuego en el parque natural de Sierra Espuña y la UME se prepara para intervenir

La Comunidad ha activado el Plan Infomur en Nivel 2, destinado a incendios forestales de alta gravedad

Grandes cantidades de humo salen del incendio en Sierra Espuña.

Grandes cantidades de humo salen del incendio en Sierra Espuña. / 112

José Arrondo

Una de las joyas medioambientales de la Región de Murcia se encuentra en peligro debido a un incendio que se ha declarado a media mañana y que preocupa debido a las fuertes rachas de viento presentes en la zona. Francisco Lucas, Delegado del Gobierno en la Región de Murcia ha anunciado la autorización para que la UME intervenga. "Los medios se encuentran de camino", ha anunciado en la red social X.

El Parque Regional de Sierra Espuña, altamente conocido y su entorno es el primer espacio natural protegido de la Región de Murcia en tener el certificado de Carta Europea de Turismo Sostenible

Protección Civil ha pedido a la población que evite transitar entre Aledo y Zarzadilla de Totana para no dificultar la labor de los equipos de emergencia.

El documento que recoge la activación del Plan Infomur en nivel 2.

El documento que recoge la activación del Plan Infomur en nivel 2. / 112

Concretamente, en las cercanías de la zona conocida como El Llano de las Cabras. Ante el riesgo de propagación, se activó un dispositivo de respuesta en el que se han movilizado y desplazado a la zona efectivos de los bomberos de los parques de Lorca, Alhama y Totana.

En el despliegue se han utilizado dos helicópteros. También están presentes brigadas forestales procedentes de Totana, Alhama, Zarcilla, Mula y Cehegín, y bomberos. En estos momentos, los efectivos continúan trabajando en el lugar.

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El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado su existencia, así como el seguimiento por parte de la Comunidad Autónoma para ver su evolución. También se ha mostrado, a través de la red social X (antes Twitter), atento a la situación el delegado del Gobierno, Francisco Lucas que ha aprovechado para comunicar el desalojo de un grupo scout en la Finca Caruana.

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