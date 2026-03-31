SUCESOS
Un atracador entra en un bar de Málaga con un machete y los clientes se burlan creyendo que es una broma: "Pensaba que era un vecino"
El ladrón acabó abandonando el local, en la localidad de Mijas, frustrado ante las risas del camarero y los usuarios
Sarai Bausán García
Un hombre con un casco de moto en la cabeza entra en un bar y saca un enorme machete mientras pide al camarero que le dé el dinero de la caja. En la mayoría de ocasiones, esta estampa acabaría con los clientes y el personal asustados entregando el dinero y sus pertenencias, pero no es lo que ocurrió en La Barraca de la Abuela, en la localidad malagueña de Mijas, donde los allí presentes pensaron que se trataba de una broma y acabaron frustrando el robo por sus propias risas.
Los hechos ocurrieron la pasada semana en torno a las 17.00 horas en este establecimiento de la zona de Las Lagunas de Mijas. Tal y como se puede ver en las propias imágenes de la cámara de seguridad, el ladrón entró directamente a la barra para exigir a los dos clientes que se encontraban en el local y al camarero "give me the money" mientras portaba un machete de grandes dimensiones.
La respuesta inesperada de los clientes y el camarero al atracador
Pero la respuesta de los allí congregados no fue la esperada por el atracador, ya que lejos de inundarles el terror, empezaron a reírse y a bromear con el ladrón pensando que se trataba de algún vecino.
"Yo pensaba que era una broma de un cliente o un vecino. Sabía que el machete era real, pero pensaba que era una broma", ha señalado aún sorprendido al programa 'En boca de todos' de Cuatro Nacho, el camarero que se encontraba en ese momento atendiendo en la barra.
Las burlas al atracador de Mijas: "¿A quién vas a engañar?"
Tal y como se puede contemplar en el vídeo de seguridad, mientras el atracador repetía constantemente las palabras "give me the money" y les señalaba con el machete como amenaza a los clientes y al camarero, estos no solo no se tomaban en serio sus amenazas, sino que incluso se burlaban de él imitándole y tocando su machete para asegurar que "está mellado".
"¿The money now? ¿Llamamos a la policía?", señalaban en torno burlón, mientras le decían al atracador riéndose "¿A quién va a engañar? Qué bueno".
Un robo frustrado en Mijas por las risas de los presentes
Finalmente, ante esta situación, el atracador acabó abandonando el lugar frustrado y sin su botín, lo que hizo que las risas de los clientes y el camarero continuaran mientras seguían con su jornada con normalidad pensando que únicamente había sido una broma.
"Yo pensaba que era una broma hasta el día siguiente, que una clienta vino aquí y dijo que justamente el día anterior la Policía Local había estado por allí porque había un muchacho con un casco y un machete robando", ha recalcado el camarero.
Además, ha asegurado que la tranquilidad con la que se tomaron la escena los clientes, que incluso llegaron a decirle "campeón, guárdate eso" señalando el machete, hizo que él no dudara en ningún momento de que se trataba de una broma. "Cuando me enteré al día siguiente, se me cayeron las manos, como se suele decir", ha relatado el joven.
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