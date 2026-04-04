Una nueva terapia para controlar la hipertensión reduce ictus y muertes en miles de pacientes

Un nuevo programa de control de la presión arterial ha logrado reducir eficazmente la hipertensión y prevenir enfermedades graves o la muerte en miles de pacientes. El estudio, dirigido por la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos) y publicado en 'BMJ Open Quality', duró dos años y finalizó a mediados de 2025.

La hipertensión arterial afecta a casi la mitad de los estadounidenses y es una de las principales causas de muerte, especialmente en poblaciones desfavorecidas. Además, puede provocar cardiopatías, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales y complicaciones durante el embarazo.

La nueva herramienta, adoptada en los seis centros médicos académicos de la Universidad de California, es una de las pocas desarrolladas para todo un sistema de salud con el fin de controlar la hipertensión. Los datos muestran que mejoró el control de la presión arterial del 68,5% a casi el 74% entre 90.000 pacientes, incluidos 11.500 en la citada universidad.

"Esta mejora representa aproximadamente 4.860 personas que ahora tienen la presión arterial controlada, lo que se traduce en 72 accidentes cerebrovasculares, 48 ataques cardíacos y 38 muertes evitadas", ejemplifica el autor principal, el doctor Sandeep P. Kishore, médico internista y profesor asociado de medicina en la UCSF, especializado en salud cardiometabólica.

"Se trata de californianos reales que no terminaron en una sala de emergencias, no sufrieron ninguna discapacidad ni perdieron tiempo con sus familias", añade.

Ajustar tratamientos

La nueva herramienta, denominada Algoritmo de Medicación para la Hipertensión UC Way, sigue un enfoque gradual para aumentar los tipos y dosis de medicamentos, al tiempo que permite a los médicos ajustar el tratamiento según factores individuales y poblaciones especiales, como las personas mayores. Está integrada en la historia clínica electrónica de la Universidad de California.

La herramienta fue desarrollada por equipos multidisciplinarios incluyendo cardiólogos, internistas, médicos de atención primaria, enfermeros, farmacéuticos y científicos de datos. El grupo comenzó a reunirse en 2020 para crear una estrategia integral que priorizara la asequibilidad de los medicamentos y la reducción de la variabilidad en los tratamientos entre diversas poblaciones de pacientes. La herramienta UC Way se implementó en todo el sistema en 2023.

Además de la medicación, los expertos del estudio recomiendan prácticas de estilo de vida de sentido común para mejorar la presión arterial, como dejar de fumar o consumir tabaco, limitar el consumo de alcohol (dos bebidas al día para los hombres, una para las mujeres), limitar el sodio (una cucharadita al día o menos para la mayoría de los adultos), hacer ejercicio al menos 150 minutos a la semana, perder peso si se tiene sobrepeso (IMC superior a 25), seguir una dieta saludable y utilizar regularmente tensiómetros domésticos.

120 millones de estadounidenses

Casi 120 millones de adultos estadounidenses padecen hipertensión, una enfermedad que puede dañar las arterias, y otros 37 millones sufren afecciones aún más graves. Solo alrededor de la mitad de las personas con hipertensión logran controlar su presión arterial con medicamentos y cambios en su estilo de vida.

Noticias relacionadas

El problema es especialmente grave en algunas poblaciones, como los adultos negros e hispanos. Por ejemplo, a los 55 años, el 75% de los adultos negros desarrollan hipertensión, en comparación con el 54% de los hombres blancos y el 40% de las mujeres blancas. La herramienta de UC Health aumentó el control de la hipertensión en pacientes negros del 63,4% al 67,3%. Sin embargo, persistieron las disparidades, lo que, según los autores, subraya la necesidad de intervenciones más específicas.