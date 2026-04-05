Sorpresa al ver a la Princesa Leonor trabajando en una conocida tienda de bricolaje: el parecido razonable en el que han caído muchos

"Te enseño un vinilo que te cambiará la cocina y el baño si obras ni reformas". Los cinco segundos que tarda en pronunciar esta frase una chica alta, rubia y de ojos claros son suficientes para caer en la cuenta del parecido razonabe de esta trabajadora de Leroy Merlin con la Princesa Leonor.

El influencer asturiano Alexinos fue de los primeros en caer en la cuenta: "Pensé que era Leonor". Su comentario abrió la veda: "vine a los comentarios para ver si solo lo había pensado yo", "me pasó igual", "tomo nota, Leonor".

En Leroy Merlin utilizan la imagen de sus trabajadores para promocionar algunos productos de la tienda en redes sociales. Es común ver a los empleados, con su uniforme verde característico, mostrando un artículo y cómo se puede utilizar para mejorar algún espacio del hogar.

Tampoco es extraño ver vídeos donde supuestamente sale la Princesa Leonor creador por Inteligencia Artificial (IA). Tanto ella como su hermana, la Infanta Leonor, son dos perfiles que cuentan con cientos de vídeos falsos dada la gran repercusión que tiene su imagen en redes sociales.

El vinilo mágico

En conreto, la trabajadora de la tienda de bricolaje, decoración y material de obra, promociona un vinilo adhesivo con el que lograr un efecto azulejo en cualquier pared. Se trata de un vinilo en relieve con acabado cerámico que solo hay que pegar a la pared a reformar y dejarlo 48 horas para que se fije bien a la superficie. El material aguanta el calor, el vapor y se limpia con y un paño húmedo.

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"Sin herramientas, ni taladro. Sin obra", recalca la joven rubia que han confundido con Leonor para rematar una promoción que a todas luces ha sido de las mejores de la firma gracias al parecido de la trabajadora con la Princesa de Asturias.