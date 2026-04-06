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Hermandades

Igualdad amenaza con llevar a la Fiscalía a dos cofradías de Córdoba por excluir a mujeres

Ana Redondo, ministra de Igualdad, exige a los Dolores de Córdoba y al Santo Sepulcro de Aguilar que revisen sus estatutos para corregir "la discriminación", argumentando que vulneran la Constitución y otras tantas leyes

Real, Venerable e Ilustre Hermandad Servita de Nuestra Señora de los Dolores Coronada y del Santísimo Cristo de la Clemencia.

Real, Venerable e Ilustre Hermandad Servita de Nuestra Señora de los Dolores Coronada y del Santísimo Cristo de la Clemencia. / Lola Ruiz / COR

Irina Marzo

CÓRDOBA

El Ministerio de Igualdad ha remitido sendos escritos a dos cofradías de Córdoba al entender que sus estatutos vulneran el principio de igualdad al excluir de sus filas a las mujeres. Según informaciones adelantadas por la Cadena Ser, el ministerio que encabeza Ana Redondo ha remitido misivas a la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Córdoba y a la cofradía del Santo Sepulcro de Aguilar de la Frontera, y ha amenazado con llevar sus casos a la Fiscalía General del Estado si no impulsan cambios en sus normativas y toman medidas contra la discriminación por razón de sexo.

A estas entidades se sumarían las que ya han sido advertidas, como la cofradía del Silencio de Albacete o la de la Purísima Sangre de Sagunt (Valencia). Esta última, celebró en marzo una asamblea extraordinaria para decidir si permitir o seguir impidiendo la presencia de mujeres en sus filas con una modificación de sus estatutos. En esa asamblea, la mayoría de los hermanos (267 votos en contra y 114 votos a favor) decidieron que todo siguiera como estaba. El resultado de la votación fue la siguiente: 267 votos en contra y 114 votos a favor.

El caso de Nerea

En el caso de la hermandad de los Dolores, este mismo año se ha hecho pública la denuncia de una joven cordobesa, Nerea, hermana de Los Dolores desde que nació hace 23 años, a la que no le habrían permitido salir bajo el Cristo de la Clemencia, según aseguró, por motivos de género. La cofradía, por su parte, alegó criterios «estrictamente técnicos y de equidad» y señala que no tiene "ningún problema" con que haya cuadrillas mixtas.

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Nerea junto a su padre Francisco en Capuchinos.

Nerea junto a su padre Francisco en Capuchinos. / A.J. González

Un oficio

A todas estas hermandades, el Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, les ha enviado un oficio en el que le exigen que se revisen los estatutos y se corrija una discriminación que vulnera la Constitución y otras cuatro leyes. Igualdad entiende que se discrimina a las mujeres al establecer, por ejemplo, unos mínimos de altura para los costaleros, o que se les impida formar parte del núcleo principal de la hermandad o que reducen su papel a lo simbólico. Ana Redondo, en declaraciones a la SER, ha dicho que su ministerio está analizando la participación de las mujeres en plenitud de derechos en el ámbito cofrade y ha sostenido que "todavía quedan ciertos episodios" donde se vulnera dicha igualdad.

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