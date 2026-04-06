Juan del Val hace público su secreto mejor guardado: "Estuve casado con una mujer de Huelva"

Juan del Val atraviesa un momento excelente tanto en el ámbito profesional como personal. Como escritor y colaborador televisivo, ha consolidado una carrera brillante y estable, con proyectos que siguen cosechando éxitos. Su reciente novela, 'Vera, una historia de amor', ganadora del Premio Planeta 2025, confirma que su talento literario sigue despertando interés y admiración.

Además, junto a Nuria Roca forman desde hace casi tres décadas una de las parejas más estables y queridas del panorama nacional. Su historia comenzó con un flechazo y, desde que se casaron en 1998, han construido una vida juntos formando además una feliz familia junto a sus tres hijos Juan (23), Pau (19) y Olivia (15).

Juan del Val y Nuria Roca. / EUROPA PRESS

Su complicidad no solo es personal, también trabajan codo con codo en programas como 'El Hormiguero' y 'La Roca', demostrando que su equipo va más allá de lo familiar y que su relación se fortalece también en el terreno profesional.

El capítulo más desconocido de Juan del Val

Sin embargo, durante la celebración del ciclo Presencias Literarias, en la Universidad de Huelva, el escritor hizo una confesión tan sorprendente como inesperada. Antes de cruzarse con Nuria, Juan estuvo casado con otra mujer, un capítulo de su vida que hasta ahora había mantenido en privado y que, por supuesto, desconcertó a todos los presentes.

La hasta entonces desconocida exmujer del colaborador es una mujer de Huelva de la que nadie sabía nada. “Todos sabéis de mi vida. Estoy casado con Nuria desde hace 25 años y viviendo con ella desde hace 28, pero yo antes estuve casado con una mujer de Huelva”, reveló con total naturalidad.

“Con Huelva tengo un vínculo real y emocional, estar aquí en la universidad me hace sentir algo muy especial. Adoro esta provincia, adoro esta ciudad”, explicó, según Huelva Información.

Consciente de la sorpresa que habría provocado su “secreto mejor guardado” entre los asistentes a la presentación de su novela, Juan relató que su primera boda se celebró cinco años antes de darse el 'sí quiero' con Nuria Roca, cuando tenía 24 años. Aunque ese matrimonio no prosperó —y el colaborador no ha entrado en detalles ni ha desvelado el nombre de su exmujer—, guarda un gran recuerdo del que fue su primer amor.