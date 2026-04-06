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El Teide resucita en Semana Santa: las entrañas de Tenerife vibran con más de un centenar de pequeños terremotos en tres días

El IGN ha detectado nueva actividad sismo-volcánica durante los últimos tres días

Investigadores del IGN junto a un sismómetro ubicado en Montaña Rajada, en el Parque Nacional del Teide.

Investigadores del IGN junto a un sismómetro ubicado en Montaña Rajada, en el Parque Nacional del Teide. / Arturo Jiménez

Verónica Pavés

Verónica Pavés

Santa Cruz de Tenerife

La Semana Santa no solo ha traído a Canarias fervor religioso, tardeo, playa y tiempo en familia; el trajín de las vacaciones de primavera también ha despertado al Teide y ha roto el silencio en el que se había sumido desde hacía varias semanas.

En concreto, desde el pasado 3 de abril (el Viernes Santo) a las 22:47 horas, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) empezó a detectar una nueva actividad sismo-volcánica bajo la isla de Tenerife. Como en otras ocasiones, se trata una mezcla de pulsos o vibraciones casi imperceptibles y algunos terremotos de muy baja intensidad.

La actividad, que sigue tres días después, ha estado compuesta hasta el momento por 131 eventos sísmicos de esta naturaleza híbrida. Los investigadores del IGN han logrado localizar 31 de estos eventos.

Registro de movimientos sísmicos en los últimos tres días en Tenerife

Registro de movimientos sísmicos en los últimos tres días en Tenerife / IGN

Terremotos muy débiles

Las magnitudes de estos pequeños sismos son muy débiles, pues se encuentran entre 0,4 y 1,6 mbLg, lo que los hace imperceptibles para la población. Los terremotos se sitúan a profundidades comprendidas entre los 5 y los 18 kilómetros por debajo del nivel del mar, similares a las de la actividad de las últimas semanas.

Por lo pronto, según el IGN, "esta actividad no presenta un patrón repetitivo en forma de familias como la actividad observada desde febrero".

No hay erupción a corto o medio plazo

Este tipo de actividad compuesta por eventos sísmicos híbridos acompañados de señales de largo periodo (conocidos como eventos LP) no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife.

El IGN, como entidad responsable de la vigilancia volcánica en España, tiene desplegada una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar y evaluar con la tecnología actual los parámetros más destacados y de esta forma, realizar un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio, alteración o anomalía en sismicidad, deformaciones y geoquímica que pudiera indicar una evolución en el peligro a corto, medio y largo plazo de una erupción volcánica.

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Además, la isla de Tenerife cuenta con las instalaciones del Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan) que también se encarga de realizar medidas en el Teide.

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