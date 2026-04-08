Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Conferencia sectorial

Las comunidades del PP plantan al Gobierno en la sectorial sobre menores migrantes

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una sesión plenaria en el Senado, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una sesión plenaria en el Senado, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

EFE

Madrid

Todas las comunidades presididas por el PP, excepto Ceuta, han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles, por lo que esta no se celebrará por falta de quórum, han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha informado que no acudirá a esta reunión prevista para tratar la reubicación de menores migrantes porque considera la convocatoria de esta reunión "ilegal" y ha asegurado que la Comunidad de Madrid no participará en política migratoria "temeraria" de Pedro Sánchez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents